La pelea que tuvieron el pasado viernes Jake Paul y Anthony Joshua en Miami sigue dando qué hablar. El británico demostró toda su superioridad sobre la celebridad y lo noqueó en el sexto round, como quiso y a su ritmo. En base a esto surgieron muchos rumores y uno de los más fuertes señalaba si la pelea verdaderamente fue real o si ambos protagonistas sabían el desenlace que tendría. El excampeón del mundo respondió con franqueza.

El británico fue muy claro con sus dichos y, aunque la victoria terminó por confirmar lo que se esperaba en la previa, lo cierto es que Joshua entiende que arriesgó parte de su legado al aceptar el desafío. Anthony manifestó que una derrota hubiese sido muy dolorosa para su carrera, por lo que dejó ningún detalle librado al azar para conseguir el triunfo y no ser sorprendido.

La pelea de Paul vs. Joshua fue real

“Había mucho en juego en esta pelea, mucha presión, muchas expectativas, así que tenía que rendir. Mucha gente dudaba de mí, mucha gente no me respeta, así que había mucha presión, y hoy tenía al boxeo sobre mi espalda, eso es lo que realmente fue”, expresó Joshua ante los medios tras conseguir la victoria.

Y además agregó: “Tomé a Jake tan en serio como necesitaba, pero lo más importante es que me tomo a mí mismo tan en serio como lo necesito. Me respeto a mí mismo, respeto al boxeo y sé lo que se necesita para subir al ring, tienes que estar preparado, un solo descuido puede costarte ahí dentro”.

“Como dije, todo el crédito para Jake, que siga así. No voy a sentarme aquí… Si él me hubiera vencido, me destrozaría. Lo sabes, ¿verdad? Imagínatelo aquí ahora, nos habrían hecho pedazos a mí y a Eddie, pero yo no voy a hacer eso con Jake, le doy el crédito. Si quiere quedarse en el máximo nivel en los pesados, tiene que trabajar más duro, porque es muy difícil, es una división muy difícil en la que reinar”, completó.

