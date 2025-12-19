¿Cuánto dinero obtuvo Anthony Joshua por ganar su pelea vs. Jake Paul?

Anthony Joshua parecía estar en el peor momento de su carrera luego de algunas derrotas consecutivas y dolorosas, pero tras el anuncio de la baja de Gervonta Davis para enfrentar a Jake Paul, fue el elegido para reemplazar a Tank y medirse con el youtuber. La presentación de este 19 de diciembre le dejó al británico la ganancia más grande de toda su carrera, con una suma de dinero verdaderamente impactante.

La impactante millonada que recibió Anthony Joshua vs. Jake Paul

Por medirse ante Jake Paul en el Kaseya Center de Miami, Joshua se llevó 92 millones de dólares. Al existir un acuerdo previo de una bolsa conjunta de 184 millones, lo que se decidió fue repartir el premio en partes iguales, para que no exista una diferencia de jerarquías y que ambas partes terminen la jornada contentas y sin reclamos hacia la organización.

Para Joshua, quien supo ser campeón del mundo de los pesos pesados y conseguir la gloria máxima del deporte, se trata de la recompensa más grande jamás obtenida. El británico aceptó el duelo sabiendo que tenía mucho para perder, pero también siendo consciente de todo lo positivo que le podía traer este enfrentamiento: desde notoriedad mundial y la posibilidad de relanzar su carrera, hasta una fortuna imposible de rechazar.

Lo recaudado para Anthony se divide entre lo que se firma previamente, pero con dos factores muy importantes que ayudan al aumento de las ganancias. En primer lugar hay que tener en cuenta la venta de entradas y en segundo orden, aunque no menos importante, los ingresos obtenidos por la venta de PPV, algo muy marcado en esta ocasión debido a la decisión comercial de transmitir el evento por Netflix.

En síntesis