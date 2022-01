Julio César Chávez Jr espera que su victoria ante David Zegarra del pasado 18 de diciembre sea el inicio de una buena racha, luego de algunos años en que su carrera como boxeador se ha vuelto muy irregular, alternando entre triunfos poco resonantes y derrotas que le han costado el peso de la crítica.

El futuro del Hijo de la Leyenda parece prometedor ahora que, además de estar negociando una pelea para hacer entre febrero y marzo, parece tener la oportunidad de regresar a una megacartelera después de mucho tiempo si es que finalmente se concreta un cara a cara ante Jake Paul.

En estos días, Chávez Jr tuvo un encuentro virtual con un gran campeón como Érik Morales, quien supo reinar en cuatro divisiones de peso diferentes. Y luego de dialogar sobre los planes de una y el otro; recibió un regaño y un consejo del peleador que se ha ganado ser una palabra autorizada en el boxeo mexicano.

“Ponte a entrenar. Déjate de chingaderas, hombre. Escucha lo que te voy a decir. No le hagas caso a la gente. Pónte a entrenar", le soltó primero a modo de reto. Y ya como consejo, agregó: "Hubo peleas, como la que estuviste con Freddie Roach, que estabas trabajando muy bien la distancia, la defensa, la entrada y la salida. El problema es que tu quieres imitar a tu papá y no se puede, wey. Tu estás muy alto y muy largo. Tu papá era un un sotaco para el peso. Tienes que entender eso".

El Junior, que no parecía del todo de acuerdo con la apreciación de Morales, le contestó: “Yo aprendí viendo pelear a mi papá, pero no me interesa imitarlo. Yo pienso por mí. Te veo a ti, lo veo a él. He visto muchos boxeadores y trato de sacar un estilo. Voy a trabajar más duro".