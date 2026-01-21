Julio César Chávez revela que su hijo Jr. puede volver a ser campeón del mundo antes de retirarse

Está todo listo para que una nueva presentación de Julio César Chávez Jr. se lleve a cabo. Este sábado 24 de enero, el hijo de la leyenda volverá a estar presente sobre un cuadrilátero luego de haber estado detenido en Estados Unidos el año pasado y, precisamente su padre, confía en que Júnior puede llegar a obtener una contienda por el título del mundo si continúa en el buen camino.

Julio César Chávez quiere ver a Jr. campeón del mundo

Lo que expresó Chávez padre en las últimas horas fue muy claro. Su hijo está en condiciones de encadenar un serie de últimas victorias que le permitan llegar a volver a luchar por un cinturón y decirle adiós de manera definitiva al deporte, yéndose por la puerta grande del pugilismo.

“Julio quiere hacer una campaña a ver si puede pelear por el campeonato del mundo. Yo creo que se le va a dar la oportunidad por el nombre. Y después de ahí ya decirle adiós al boxeo, porque hay otras prioridades, Creo que la salud es lo más importante para el ser humano”, comentó Chávez en entrevista con Azteca Deportes.

No es la primera vez que Chávez le pide a sus hijos que se alejan del deporte. Julio César quiere estar tranquilo, sabiendo que sus herederos disfrutan la vida con sus respectivas familias, pero tanto Júnior como Omar están convencidos de extender sus carreras por algún tiempo más.

Julio César Jr. se enfrentará al argentino Ángel Julián Sacco, mientras que su hermano Omar se medirá con el colombiano Miguel Torres. En la Arena Potosí se espera un marco que acompañe con una interesante convocatoria, capaz de darle a la familia Chávez la jornada que espera, con victorias y cariño por parte de los aficionados del deporte.

