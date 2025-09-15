Si bien muchos creían en la previa que Terence Crawford podía vencer a Canelo Álvarez en la pelea del sábado en Las Vegas, el resultado a favor del boxeador estadounidense no dejó de generar sorpresa en gran parte del público y de los especialistas.

Después de lo sucedido en el ring, muchos intentaron dar sus explicaciones de por qué Terence Crawford superó y le propinó la tercera derrota de su carrera a Canelo Álvarez. En este sentido, Julio César Chávez Jr dio su versión acerca de lo sucedido en Las Vegas.

De acuerdo al hijo de la leyenda mexicana, el boxeador lo vio disminuido físicamente a Canelo Álvarez: “Creo que Canelo físicamente estaba disminuido, me dio la impresión que sus piernas no estaban bien y no funcionaron para usar la potencia y su capacidad de reacción“.

Julio César Chávez Jr y su pelea con Canelo Álvarez en 2017 (Getty Images)

Julio César Chávez Jr ha tenido algunos cruces con su compatriota. Sin embargo, el boxeador manifestó en su cuenta de Instagram su deseo de que Canelo Álvarez pueda tener revancha con Terence Crawford y que lo pueda vencer en caso de que se lleve a cabo un nuevo combate.

¿Qué había dicho Julio César Chávez antes de la pelea?

La leyenda del boxeo mexicano estuvo presente en el Estadio Allegiant para observar la pelea. En la previa al combate, Julio César Chávez se había manifestado a favor de Canelo Álvarez por su jerarquía y por la diferencia de peso.

“Arriba del ring todo puede pasar. La lógica es que gane Canelo por su jerarquía, porque está en su peso, porque es mucho más fuerte que Crawford. Crawford es un gran peleador, que eso nadie lo dude, es uno de los mejores libra por libra, para mí, en la actualidad, pero en su peso”, expresó Julio César Chávez, quien está claro que los hechos demostraron que Terence Crawford sí pudo lastimar a Canelo Álvarez.