Vuelve al ring: Julio César Chávez Jr. tiene confirmado su regreso al box el próximo 13 de diciembre

El mexicano tendrá un nuevo capítulo sobre los cuadriláteros luego de haber estado en prisión.

Por Lucas Lescano

Julio César Chávez Jr. regresará al boxeo una vez más.
© GETTY IMAGESJulio César Chávez Jr. regresará al boxeo una vez más.

La vida de Julio César Chávez Jr. continúa siendo igual de frenética. Luego de haber estado en prisión por tener supuesta relación con el Cártel de Sinaloa, el mexicano recuperó la libertad y, sin dejar pasar demasiado tiempo, confirmó que volverá a los cuadriláteros. Esto fue anunciado por su padre, la leyenda Julio César Chávez, quien reveló todos los detalles de lo que sucederá cerca de fin de año.

El día y el lugar para la vuelta de Chávez Jr. al boxeo

La fecha elegida es el 13 de diciembre y ese día Chávez Jr. compartirá la cartelera con su hermano Omar en San Luís Potosí. Aún se desconoce quiénes serán los rivales de los mexicanos en una nueva presentación de exhibición para quien supo ser campeón del mundo.

“Con todo respeto, no me hagan preguntas incómodas por favor, no puedo hablar nada. Todo está bien, gracias a Dios, no echen más lumbre a la hoguera. Una primicia: va a pelear mi hijo Julio, mi hijo Omar, van a aparecer en San Luis Potosí el 13 de diciembre”, comentó Chávez ante los medios.

Julio César Chávez se expresó sobre la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford.

Julio César Chávez confirmó que su hijo Jr. regresará al boxeo tras perder con Jake Paul. (IMAGO)

Por otro lado, la leyenda confirmó que su hijo sigue enfrentando procesos terapéuticos para seguir luchando contra sus adicciones: “Sí, está yendo a terapia todavía. Está muy motivado, está tranquilo, gracias a Dios, contento, porque pues todo va a salir bien, primeramente Dios. La pelea más importante de su vida es abajo”.

La última pelea de Chávez Jr. fue el 28 de junio ante Jake Paul, presentación en la cual lució de mala forma, por lo que terminó perdiendo de forma categórica en la vía de la decisión unánime. En ese contexto, lo que buscará a los 39 años es cambiar la cara, regresar a la victoria y poder sumar unos miles de dólares más a su respectiva cuenta bancaria.

