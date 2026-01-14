El 2026 de la familia Chávez comenzó intenso. El próximo 24 de enero en San Luis, Potosí, tanto Julio César Jr. como Omar se presentarán una cartelera especial que tendrá como objetivo buscar victorias importantes que les permitan a ambos comenzar a retirarse de buena manera. En ese sentido, Julio César, la leyenda, se expresó al respecto de sus herederos y no ocultó la felicidad que siente al verlos lejos de las adicciones que tantos problemas y dificultades les ocasionaron.

Publicidad

Publicidad

Chávez expresó su felicidad por ver “limpios” a sus hijos

Lo que afirmó Chávez padre es que sus herederos “están limpios”, algo que lo hace estar tranquilo, enfocado y sabiendo que lo único y más importante es el hecho de que se encuentren enfocados en sus respectivas carreras deportivas.

“Estoy muy contento de que reaparezcan mis hijos, sobre todo limpios, sanos, con una mentalidad positiva. Estoy muy contento luego de pasar un año muy complicado todo se acomodó gracias a Dios”, expresó Chávez en rueda de prensa.

Y además agregó: “Ver a Julio sano, arriba del ring, ya es un triunfo. Y no lo digo como eslogan, lo digo como quien ha visto demasiado. En el boxeo y en la vida no siempre se gana con nocaut. Como padre tengo que estar con él, en las buenas y en las malas”.

Publicidad

Publicidad

“Esta pelea es una prueba para Julio, si salen bien vamos a buscar un campeonato del mundo aquí en San Luis Potosí. Ya se lo prometimos al gobernador y ya veremos cómo se desenvuelve Julio el 24, va contra un argentino y todos los argentinos son duros”, cerró.

ver también George Foreman dejó de lado a Muhammad Alí y eligió al boxeador más importante: ”El mejor que he visto jamás”

Julio César Jr. se enfrentará al argentino Ángel Julián Sacco, mientras que Omar se medirá con el colombiano Miguel Torres. En la Arena Potosí se espera un marco que acompañe con una interesante convocatoria, capaz de darle a la familia Chávez la jornada que espera, con victorias y cariño por parte de los aficionados del deporte.

En síntesis

24 de enero : Julio César Jr. y Omar pelearán en San Luis Potosí .

: Julio César Jr. y Omar pelearán en . Julio César Jr. enfrentará al argentino Ángel Julián Sacco y Omar al colombiano Miguel Torres.

enfrentará al argentino y Omar al colombiano Miguel Torres. Chávez padre confirmó que sus hijos están “limpios” y podrían buscar un título mundial.

Publicidad