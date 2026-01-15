A pesar de que está desarrollando con creces su carrera en los semipesados y ya es campeón del mundo, a la espera medirse con los rivales más duros de las 175 libras, David Benavidez no pierde de vista a Canelo Álvarez. El Monsturo Mexicano es consciente de todo lo que implicaría un duelo con Saúl y por eso decide no terminar de soltar esa pequeña posibilidad latente que los puede terminar enfrentando.

Publicidad

Publicidad

La revelación de Benavidez sobre una pelea con Canelo Álvarez

Ambos van por caminos distintos, pero Benavidez insiste en Canelo. En las últimas horas, el estadounidense volvió a hablar de Álvarez y fue contundente con sus dichos. Lo que afirmó David es que él esperará por su oportunidad hasta que Saúl se retire, que hasta entonces tendrá posibilidades de compartir el cuadrilátero con la leyenda.

A su vez, Benavidez afirmó que está enfocado en su trayectoria y que disfruta el hecho de poder construir su legado sin tener la necesidad de depender de alguien o esperar algún gesto para crecer. Eso lo alivia, por lo que reconoce la importancia que tuvo el hecho de asumir que no debía perseguir a Canelo, sino más bien sus propios logros.

David Benavidez ya no espera un combate con Canelo Álvarez de manera ansiosa. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

“No estoy cansado de hablar de eso. Es una pelea que la gente siempre ha querido ver. Hasta que Canelo se retire, siempre habrá una oportunidad. Es una buena forma de decirlo, subir de peso me puso al volante de mi carrera. Ya no estoy esperando a un solo tipo. Se siente bien no depender de nadie para hacer peleas”, comentó Benavidez ante los medios.

Aún no se ha revelado una pizca del futuro de Canelo, pero lo que está claro es que un posible duelo con Benavidez no está entre los planes más importantes del mexicano. Por más que el deseo del Monstruo sea fuerte, que solo un rincón quiera ese combate, genera que los aficionados sean cada vez más conscientes de que es una historia que, probablemente, nunca sucederá.

En síntesis

David Benavidez es campeón mundial semipesado y compite en la categoría de 175 libras.

es y compite en la categoría de 175 libras. Benavidez afirmó que esperará una pelea con Canelo Álvarez hasta el día de su retiro.

afirmó que esperará una pelea con hasta el día de su retiro. Canelo Álvarez no incluye el combate contra el Monstruo Mexicano en sus planes inmediatos.

Publicidad