Tras vencer a Canelo Álvarez, el mundo del boxeo cree que Terence Crawford es invencible y que no hay nadie capaz de derrotarlo. Siguiendo esa línea, un experto del deporte como Timothy Bradley analizó que Bud podría llegar a derrotar a David Benavidez si es que se propone extender su legado todavía más.

Bradley confía en Crawford contra Benavidez

El exboxeador afirmo de manera clara que Crawford cuenta con las herramientas necesarias para desarticular a Benavidez. Habiendo quedado a un lado la discusión sobre la diferencia de peso tras la demostración de Terence ante Canelo a mediados de septiembre, Bradley sostiene que Bud pondría extender su dominio en las 168 libras contra quien quisiera.

“Incluso si Benavidez peleara en peso supermediano, no le ganaría a Crawford. No, no le ganaría a Crawford. Shakur tenía razón, siempre lo ha dicho: Benavidez no puede vencerlo. Pero el tamaño es lo suyo, sabe cómo usar su físico y presionar”, expresó Bradley en su canal de Youtube.

Timothy Bradley se iría con Terence Crawford en una pelea con David Benavidez. (GETTY IMAGES)

Y también añadió: “Aún así, comete muchos errores, alguien con la complejidad de Crawford verá todos esos errores y se los hará pagar. La clave es seguir castigándolo por esos errores. Nunca apostaría contra Crawford porque sé de qué pasta está hecho”.

Aún no se ha confirmado el futuro de Crawford en el boxeo y no se sabe si continuará con su carrera en los supermedianos o si dejará los títulos vacantes después de haber conseguido la victoria más importante de su carrera. Lo que está claro es que el deporte lo acompaña en cualquier decisión y lo ve como favorito en cada una de ellas.