Una de las peleas que más expectativa generó desde que se confirmó fue la que protagonizarán David Benavidez y Gilberto Ramírez. El Monstruo y el Zurdo se medirán el próximo sábado 2 de mayo en el T-Mobile Arena en una contienda en el peso crucero que promete posicionar a un nuevo campeón histórico ante los ojos del mundo. Ya tuvieron su primer cara a cara…

Publicidad

Publicidad

En medio de la repercusión por la pelea que tuvieron Ryan García y Mario Barrios en Las Vegas, la misma promotora en cuestión aprovechó para promocionar el duelo entre Benavidez y Ramírez. Ambos lucieron sus cinturones y mostraron mucho respeto, sin buscar llevar la contienda a un intercambio de palabras, sino más bien tomarlo como lo que es: una oportunidad de concretar un enfrentamiento que entrará en las páginas doradas del pugilismo.

David Benavidez y Gilberto Ramírez: cara a cara por primera vez

Tweet placeholder

Existió una cierta polémica sobra la fecha elegida para la pelea, porque ese fin de semana suele ser de Canelo Álvarez. Claro, con la lesión inesperada del mexicano que pospone su regreso a la acción hasta el mes de septiembre, el panorama quedó despejado para que el Monstruo Mexicano y el Zurdo se queden con una cita emblemática para el deporte nacional, algo que no molestó a Saúl.

Publicidad

Publicidad

“Realmente no me interesa quien se quede con la fecha. Y no, en mayo no. Necesito recuperarme de mi codo. Voy a estar bien en septiembre”, le expresó a Canelo a The Ring para terminar con cualquier duda que podía llegar a existir sobre su futuro.

Ahora, lo único que queda es esperar, apagar la ansiedad con el resto de carteleras que servirán para calentar motores. El mundo estará atento a lo que sucederá entre Benavidez y Ramírez. Por fin, David obtuvo una de las contiendas que tanto buscaba, ante un protagonista de primer nivel y no de segunda línea, mientras que el Zurdo recibirá todo el reconocimiento y flashes que no recibe en ciertos momentos de su carrera.

ver también Terence Crawford dio un contundente pronóstico para la pelea de Ryan García vs. Shakur Stevenson

En síntesis

David Benavidez y Gilberto Ramírez se enfrentarán el próximo sábado 2 de mayo .

y se enfrentarán el próximo . El combate entre el Monstruo y el Zurdo se realizará en la división de peso crucero .

. Canelo Álvarez confirmó que regresará al ring en septiembre tras una lesión en el codo.

Publicidad