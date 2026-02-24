El futbol pasó a un segundo plano en el encuentro que protagonizaron Benfica y Real Madrid la semana pasada en Portugal por la ida de los Playoffs de la UEFA Champions League tras el polémico episodio que protagonizó Gianluca Prestianni. El argentino quedó en la mira del huracán luego de ser acusado por Vinícius Jr. de expresarle comentarios racistas. La UEFA decidió suspender al supuesto victimario, quien no acató del todo las órdenes del ente regulador.

Con el fin de descomprimir la situación y, hasta que se resuelva el caso por completo, Prestianni fue suspendido por tiempo indeterminado. Esto significa que Gianluca se perderá el compromiso de vuelta ante el conjunto Merengue en el Santiago Bernabéu y unos posteriores octavos de final en caso de que el conjunto luso remonte el 1-0 con el que viajó a España.

Gianluca Prestianni no obedeció a UEFA

Sin embargo, en común acuerdo con el club, Prestianni viajó a Madrid con la delegación de Benfica e “incumplió” la orden de FIFA. Esto despertó nuevamente la polémica y se cuestionó si el argentino entendió la gravedad de la situación, aunque fue defendido por el presidente del club, Rui Costa: “Fue llamado racista, pero es cualquier cosa menos racista, te lo puedo garantizar”.

Al momento de arribar al hotel de concentración, algunos aficionados españoles se encararon con el jugador para dedicarle una serie de gritos que no pasaron a mayores. En teoría, Prestianni puede estar en el estadio, ya que no figura una prohibición que limite su acceso a ninguna parte, por lo que se espera que la historie sume algunos capítulos más.

Lo que busca Benfica es respaldar a su jugador. Al tratarse de un episodio en el que no existe una prueba fidedigna y solamente se trata de la palabra de uno contra la de otro, el club entiende que lo mejor es apoyar al argentino y confiar en su versión, en la que explicó no haber tenido comentarios discriminativos de ningún tipo hacia su colega.

