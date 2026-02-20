Es tendencia:
logotipo del encabezado
UEFA Champions League

Gianluca Prestianni confesó qué le dijo a Vinicius Jr en Benfica – Real Madrid y es viral

El centro de las críticas de los últimos días admitió su accionar y explicó cuál fue la palabra que usó en el partido.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Prestianni y su polémico cruce con Vinicius Junior.
Prestianni y su polémico cruce con Vinicius Junior.

La UEFA se tomó unos días para analizar todas las evidencias del caso que es tendencia en todo el mundo: el insulto de Gianluca Prestianni. El delantero argentino, que pecó de su juventud y de no controlar su calentura, atendió a Vinicius Jr en el partido del martes y terminó en la hoguera. De inmediato, se convirtió en objeto de hostigamiento en las redes sociales.

Publicidad

En este contexto, este viernes la Confederación ha sumado un nuevo y contundente archivo a la evaluación del episodio. El propio jugador declaró oficialmente ante la UEFA, y brindó su versión personal de los acontecimientos de esa situación polémica. Entre lo más destacado, tuvo que explicar lo que salió de su boca en el momento en que se tapó el rostro.

Según el reporte de última hora de ESPN, Gianluca Prestianni confesó que lo que le dijo a Vinicius Jr en el juego en Portugal por la UEFA Champions League. De acuerdo a la información proporcionada por la señal internacional, el futbolista admitió ante la entidad que le gritó “Maricón” y no “Mono”. El argentino desacreditó la acusación del brasileño y dio esa posición en forma interna.

Martín Zajic
Martín Zajic
Lee también
¿Pudo ser 'Merengue'? El verano que el Madrid quiso a Prestianni por la salida de Bale
Futbol Internacional

¿Pudo ser 'Merengue'? El verano que el Madrid quiso a Prestianni por la salida de Bale

La nueva fecha para la preventa de boletos para el México vs Portugal
Selección Mexicana

La nueva fecha para la preventa de boletos para el México vs Portugal

Fanki tomó una decisión con las entradas del partido de la Selección Mexicana vs. Portugal
Selección Mexicana

Fanki tomó una decisión con las entradas del partido de la Selección Mexicana vs. Portugal

Estallaron de bronca: la decisión de TV Azteca que todo Tigres condenó en las redes
Club Tigres

Estallaron de bronca: la decisión de TV Azteca que todo Tigres condenó en las redes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo