La UEFA se tomó unos días para analizar todas las evidencias del caso que es tendencia en todo el mundo: el insulto de Gianluca Prestianni. El delantero argentino, que pecó de su juventud y de no controlar su calentura, atendió a Vinicius Jr en el partido del martes y terminó en la hoguera. De inmediato, se convirtió en objeto de hostigamiento en las redes sociales.

En este contexto, este viernes la Confederación ha sumado un nuevo y contundente archivo a la evaluación del episodio. El propio jugador declaró oficialmente ante la UEFA, y brindó su versión personal de los acontecimientos de esa situación polémica. Entre lo más destacado, tuvo que explicar lo que salió de su boca en el momento en que se tapó el rostro.

Según el reporte de última hora de ESPN, Gianluca Prestianni confesó que lo que le dijo a Vinicius Jr en el juego en Portugal por la UEFA Champions League. De acuerdo a la información proporcionada por la señal internacional, el futbolista admitió ante la entidad que le gritó “Maricón” y no “Mono”. El argentino desacreditó la acusación del brasileño y dio esa posición en forma interna.