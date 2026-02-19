La investigación por el polémico caso de racismo entre Vinicius y Gianluca Prestianni durante el partido de ida de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26 podría haber entrado en una etapa crucial luego del aporte que realizó Real Madrid en las últimas horas.

El conjunto español se impuso por 1-0 en Portugal gracias a un verdadero golazo de Vinicius, pero el resultado pasó a un segundo plano por supuestos insultos racistas de Prestianni contra el brasileño tras la celebración de su tanto. De hecho, el atacante de Real Madrid acusó al de Benfica de haberle dicho “mono” y se activó el protocolo anti racismo.

La reacción inmediata de Vinicius con Lexetier (GETTY IMAGES)

No obstante, al no contar con pruebas firmes en ese momento, el partido siguió su curso. Ahora bien, el caso no estuvo ni cerca de terminar. Las repercusiones siguieron post partido y ahora Real Madrid presentó pruebas ante la UEFA este jueves. Así lo confirmó con un comunicado oficial.

El comunicado de Real Madrid

“El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica”, comienza el escrito.

Más adelante, completa: “Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido”. Finalmente, Real Madrid agradeció por la solidaridad y los mensajes de apoyo para Vinicius “desde todos los ámbitos del fútbol mundial”.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica?

La revancha entre Real Madrid y Benfica por los Playoffs de la UEFA Champions League se disputará el próximo miércoles 25 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu. De momento, Gianluca Prestianni no ha recibio ninguna sanción y está habilitado para jugar el encuentro.

