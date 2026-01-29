Real Madrid volvió a recibir un durísimo golpe en la temporada al quedar ubicado en zona de playoffs de la UEFA Champions League 2025-26 y no lograr la clasificación directa a los octavos de final. El objetivo estaba claro y el equipo dependía de sí mismo, pero una nueva noche para el olvido terminó complicando todo.

Los dirigidos por Alvaro Arbeloa cayeron por 4-2 en condición de visitante y, con otros resultados que se fueron dando en la jornada, terminaron ubicándose en la novena posición de la tabla general. Un escenario inesperado para un club acostumbrado a pelear siempre en lo más alto del torneo.

Tras el encuentro, la bronca fue evidente. Kylian Mbappé, una de las grandes figuras del plantel y que marcó un doblete, no ocultó su enojo por lo sucedido y utilizó una sola palabra para describir el momento que atraviesa el equipo: “Vergüenza”.

“Hemos jugado fatal. Luego, ya perdiendo 3-2, el cuarto gol no cambia nada. Da un poco de vergüenza, pero no cambia nada”, expresó el delantero francés, dejando en claro su malestar por el rendimiento mostrado en el campo de juego ante los portugueses.

Además, Mbappé fue autocrítico y apuntó a la falta de regularidad del equipo. “La semana pasada jugamos partidos de buen nivel, pero ahora no. Tenemos que tener continuidad. Nos falta un poco de todo. No es solo actitud o solo fútbol, es algo general, y en la Champions cada detalle es importante”, remarcó.

¿Qué dijo Mbappé del presente del equipo?

“No tengo una explicación clara. No tenemos continuidad en el juego y es un problema que tenemos que solucionar. No podemos estar un día bien y otro mal, eso no es de un equipo campeón”, confesó el atacante. Y cerró con una frase contundente: “Duele un poco porque queríamos tener febrero para mejorar, pero nos merecemos la posición en la que estamos”.

