¿Contra quién y cuándo juega Real Madrid en los playoffs de la UEFA Champions League 2025-26?

Este miércoles había una definición imperdible en Europa en la edición 2025-26 de la UEFA Champions League, con el objetivo de saber qué equipos iban a estar en octavos de final, cuáles irían a playoffs y cuáles serían eliminados. La última jornada prometía emociones y sorpresas, con varios equipos buscando asegurar su lugar en la siguiente fase.
Uno de los clubes que dependía de sí mismo pero que no podía confiarse era el Real Madrid. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa visitaba al Benfica de Portugal por la última jornada de la competición internacional, con el objetivo de asegurar su clasificación entre los 16 mejores del certamen y evitar caer en playoffs.
Encuesta¿Real Madrid es candidato a ganar la Champions League?
¿Real Madrid es candidato a ganar la Champions League?
Ya votaron 0 personas
El nivel del equipo había ido mejorando con el correr de los partidos, pero volvieron a sufrir un duro golpe tras caer 4-2, resultado que los deja en zona de playoffs y por el momento no están en octavos de final
Todavía no está definido el próximo rival del Real Madrid en octavos de final. El sorteo se llevará a cabo el próximo viernes desde las 5:00 hs de la CDMX, donde se definirán todos los cruces tanto de octavos de final como de playoffs. Los partidos de ida serán entre el 17 y 18 de febrero, mientras que la vuelta entre el 24 y 25 del mismo mes.
Una vez realizado el sorteo, se podrá conocer con exactitud contra quién jugará el conjunto español, y los aficionados podrán empezar a planificar la estrategia y expectativas para los próximos enfrentamientos en la Champions.
Todos los clasificados a octavos de final
ver también
Sigue EN VIVO Y ONLINE Benfica 2-1 Real Madrid vía FOX ONE: Pavlidis le da la vuelta al marcador
Arsenal
Bayern
Liverpool
Tottenham
Barcelona
Chelsea
Sporting
Manchester City
Todos los clasificados a playoffs
Real Madrid
Inter
PSG
Newcastle
Juventus
Atlético Madrid
Atalanta
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Olympiacos
Club Brugge
Galatasaray
Monaco
Qarabag FK
Bodø/Glimt
Benfica
Todos los eliminados del torneo
Marsella
Pafos
Union Saint-Gilloise
PSV
Athletic Club
Napoli
Copenhagen
Ajax
Eintracht Frankfurt
Slavia Praha
Villarreal
Kairat
En síntesis
- El Real Madrid de Álvaro Arbeloa venció al Benfica y clasificó a octavos de final.
- El triunfo permite al club evitar la fase de playoffs de la Champions League.
- El sorteo de octavos se realizará el viernes a las 5:00 hs de la CDMX.