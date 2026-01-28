¿Contra quién y cuándo juega Real Madrid en los playoffs de la UEFA Champions League 2025-26?

Este miércoles había una definición imperdible en Europa en la edición 2025-26 de la UEFA Champions League, con el objetivo de saber qué equipos iban a estar en octavos de final, cuáles irían a playoffs y cuáles serían eliminados. La última jornada prometía emociones y sorpresas, con varios equipos buscando asegurar su lugar en la siguiente fase.

Uno de los clubes que dependía de sí mismo pero que no podía confiarse era el Real Madrid. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa visitaba al Benfica de Portugal por la última jornada de la competición internacional, con el objetivo de asegurar su clasificación entre los 16 mejores del certamen y evitar caer en playoffs.

El nivel del equipo había ido mejorando con el correr de los partidos, pero volvieron a sufrir un duro golpe tras caer 4-2, resultado que los deja en zona de playoffs y por el momento no están en octavos de final

Todavía no está definido el próximo rival del Real Madrid en octavos de final. El sorteo se llevará a cabo el próximo viernes desde las 5:00 hs de la CDMX, donde se definirán todos los cruces tanto de octavos de final como de playoffs. Los partidos de ida serán entre el 17 y 18 de febrero, mientras que la vuelta entre el 24 y 25 del mismo mes.

Una vez realizado el sorteo, se podrá conocer con exactitud contra quién jugará el conjunto español, y los aficionados podrán empezar a planificar la estrategia y expectativas para los próximos enfrentamientos en la Champions.

Todos los clasificados a octavos de final

Arsenal

Bayern

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting

Manchester City

Todos los clasificados a playoffs

Real Madrid

Inter

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Club Brugge

Galatasaray

Monaco

Qarabag FK

Bodø/Glimt

Benfica

Todos los eliminados del torneo

Marsella

Pafos

Union Saint-Gilloise

PSV

Athletic Club

Napoli

Copenhagen

Ajax

Eintracht Frankfurt

Slavia Praha

Villarreal

Kairat

En síntesis

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa venció al Benfica y clasificó a octavos de final.

de venció al Benfica y clasificó a octavos de final. El triunfo permite al club evitar la fase de playoffs de la Champions League .

de la . El sorteo de octavos se realizará el viernes a las 5:00 hs de la CDMX.

