La ilusión se acabó para la afición rojiblanca. Chivas llevaba un gran andar desde la llegada de Ricardo Cadenia a la conducción técnica, pero se topó ante un equipo muy bien trabajado y repleto de confianza, como lo es el Atlas que dirige Diego Cocca. El Rebaño sagrado empató 1-1 en Estadio Jalisco, pero dejó ir la serie en el primer choque, donde perdió ante los Zorros Negros.

Como sea, la afición deberá recordar que el semestre parecía perdido antes de que Cadena llegara a la conducción técnica, ya que el equipo no encontraba los resultados ni el funcionamiento mientras Marcelo Michel Leaño era cuestionado por gran parte de afición. Mientras tanto, en Bolavip te contamos las princiáles novedades del Rebaño Sagrado en este jueves 16 de mayo.

Adiós a Gudiño

El de la eliminación a manos de Atlas, fue el último partido en la institución para Raúl Gudiño, quien no llegó a un acuerdo para renovar su contrato y se despidió de la afición con un resultado que no era el esperado. Gudiño, de 25 años, disputó 79 encuentros en el club, y en este último, tras ingresar por Miguel Jiménez, se despidió tras regalar sus guantes y con lágrimas camino al vestuario. Por el momento, su futuro es incierto, ya que puede negociar con cualquier equipo y llegar en calidad de libre, pero uno de los interesados era Pumas, y al final decidieron no intensificar negociaciones.

Cadena, orgulloso de su equipo

Ricardo Cadena fue el principal responsable de que Chivas dejara su lugar en la zona baja de tabla y entablara una buena racha sin conocer la derrota. Al término del encuentro, el entrenador del Rebaño analizó: “El balance me deja cosas muy positivas, la realidad es que mis jugadores han dejado todo por superar a un adversario que fue contundente. Me deja una sensación de saber que mis jugadores tiene hambre, vergüenza y que a pesar de las situaciones adversas supieron dejar lo mejor de ellos. Me deja una particular satisfacción, el sentirme orgulloso de cada uno de ellos. Y no lo sé, es una evaluación que hará la directiva y no sé qué vayan a determinar”.