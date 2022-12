Chivas de Guadalajara sigue trabajando en la llegada de refuerzos que se adapten a la propuesta de Veljko Paunovic para el Torneo Clausura 2023. Uno de los jugadores que parecía cerca del Rebaño Sagrado es Marco Fabián, pero su futuro parece lejos de Guadalajara.

Los rumores apuntaban al posible regreso del experimentado mediocampista a Chivas, por lo que se esperaba su salida de Mazatlán en las últimas semanas. Sin embargo, el propio futbolista dio su versión al respecto y dejó entrever que no cambiará de aires en el mercado.

“Estoy feliz, muy contento, estoy trabajando al cien por ciento, aún tengo contrato y lo que más quiero es dejar huella en este equipo, yo sé que no es un equipo que tiene muchos años en Primera División, pero quiero hacer uno de mis mejores torneos", dijo Fabián al Noreste.

El volante mexicano no esconde todo lo que siente por Chivas, donde vivió los momentos más importantes de su carrera. Sin embargo, Fabián solo piensa en hacer bien las cosas con Mazatlán y agradece por el interés que mostró el Rebaño Sagrado para el Clausura 2023.

"Está en rumores ese tema, en pláticas que se escuchan, pero no me quita el sueño la verdad, tampoco oculto mi pasado, todos me conocen que salí de Chivas, que ahí viví toda mi vida y agradezco que aún me tomen en cuenta”, finalizo Fabián.