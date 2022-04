Hace instantes se conoció una noticia que sacudió al mundo Chivas: Marcelo Michel Leaño fue cesado como Director Técnico, por lo que se continúa agrandando la crisis futbolística de la institución. Desde la salida de Matías Almeyda, el Rebaño Sagrado no pelea títulos ni le da alegrías a su afición, por lo que es momento para dar el golpe sobre la mesa antes de que sea demasiado tarde. ¿Es Ricardo Peláez el indicado? Su historial no lo favorece hasta el momento...

El exjugador asumió como Director Deportivo del Guadalajara a fines del 2019 y generó muchísima expectativa con su llegada, pero han pasado 2 años y medio desde entonces y su conducción puede ser calificada como un fracaso. A continuación, repasamos los graves errores que cometió en el cargo y que lo pueden llevar a su salida a final de temporada.

Promesas incumplidas

Una de las facetas por las que los fanáticos más lo critican. Desde que se vistió con los colores de Chivas, prometió cosas que no estuvo ni cerca de cumplir. La más destacada fue la de los títulos, obviamente. "En Chivas se habló de problemas de cociente y de descenso hasta el fin de semana pasado. En esta institución a partir de ahora se va a hablar de campeonatos, se va a hablar de Liguillas y éxitos deportivos", mencionó en su presentación. ¿Qué pasó?

Las indisciplinas que permitió

Hasta ahora, su ciclo como directivo del Rebaño Sagrado ha contado con más indisciplinas que triunfos importantes dentro del campo de juego. Si bien tuvo mano dura con algunos elementos (Alexis Peña, José Juan Vázquez, Dieter Villalpando y Eduardo López), muchos otros cayeron en actos de indisciplina y siguieron jugando con el primer equipo (Uriel Antuna, Chicote Calderón y Alexis Vega, por ejemplo).

No logró competir

En tres torneos y medio (sin contar el Clausura 2020 que se terminó cancelando), Chivas nunca compitió bajo la tutela de Ricardo Peláez. En el Guardianes 2020 salió séptimo y alcanzó las Semifinales sin que le sobre nada; en el Guardianes 2021 fue noveno y fue goleado en la Repesca ante Pachuca; en el Apertura 2021 quedó décimo y fue eliminado por Puebla; mientras que en este Clausura 2022 está decimocuarto.

Refuerzos que no cumplieron

Uriel Antuna, José Madueña, Alexis Peña y José Juan Vázquez fueron cuatro de sus primeros refuerzos y podemos decir que no han rendido a la altura de lo esperado. Su única inversión la realizó en diciembre del 2019, y después nunca más arriesgó el dinero de su billetera y permitió que Chivas tenga un plantel muy limitado. Contrataciones como las de Macías, Chicote y Canelo no han sido para nada negativas.

Los fichajes que no logró

En los últimos dos años ha quedado a deber con el tema de fichajes, más que nada porque era evidente que el equipo necesitaba sumar jugadores de jerarquía para pelear por títulos. Podría haber dado el golpe con futbolistas de la talla de Chicharito Hernández, Carlos Vela y Rodolfo Pizarro, por ejemplo, para ganarse la confianza y el crédito de la afición. Pero no se movió para ello.

Los entrenadores que eligió

Cuando llegó, le dio un tiempo a Luis Fernando Tena y luego lo cesó al no conseguir buenos resultados. Su primer entrenador elegido fue Víctor Manuel Vuectich, experimentado estratega que no estuvo a la altura de Chivas y se tuvo que ir por la puerta de atrás. Más tarde, no logró contratar a ningún técnico de renombre (Almeyda, Mohamed) y dejó a Marcelo Michel Leaño. A pesar de que era "interino", le dio el cargo y ahora lo despidió.