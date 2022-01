A pesar del buen inicio en el Torneo Clausura 2022 con la goleada sobre Mazatlán, Chivas ha llegado al párate de la Liga MX con más problemas que soluciones. La derrota con Pachuca y el empate con Querétaro no ha caído bien en la afición, que espera volver a celebrar en la reanudación del campeonato contra Juárez.

Sin embargo, una mala noticia ha tenido lugar este jueves en horas previas al entrenamiento en Valle Verde cuando se notificó que dos jugadores del plantel profesional dieron positivo de Coronavirus (COVID-19), los cuales probablemente no puedan llegar al próximo partido.

De acuerdo con “Medio Tiempo”, los afectados serían Cristian Calderón y Jesús Angulo, quienes ya ha sido aislados y en observación siguiendo los protocolos de salud. Estos dos nuevos casos se suman al de Jesús Sánchez, quien aún no ha recibido el alta médica y espera poder llegar a la visita al Estadio Olímpico Benito Juárez.

Tanto “Chicote” como “Canelo” han tenido participaciones este año en el Rebaño Sagrado e incluso fueron titulares en el equipo de Marcelo Michel Leaño en la última presentación. No obstante, como el DT no ha encontrado su once aún, se desconoce si iban a volver a la formación inicial el domingo 6 de febrero.

Nadie tiene asegurada la titularidad

Luego del partido con los Gallos Blancos, Leaño lanzó una advertencia a sus jugadores para que no se duerman en los laureles de lo que fue la goleada en la primera fecha. Por ello, en la conferencia de prensa tras la tercera jornada, afirmó que aún realiza ajustes para encontrar ese equipo que garantice buenos resultados.