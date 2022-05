El Deportivo Guadalajara revivió en medio del Torneo Clausura 2022 de Liga MX y, tras golear sin piedad al Club Universidad Nacional en el duelo de Repechaje, aseguró boleto para los Cuartos de Final de la Liguilla. Allí se enfrentará, ni más ni menos, que al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Se trata de la llave más interesante de esta ronda teniendo en cuenta la pica que ha habido en sus últimos enfrentamientos.

Ricardo Cadena se ha convertido en el bombero de las Chivas: salvó al equipo de un nuevo fracaso de Amaury Vergara y Ricardo Pelaez, para posteriormente devolverle la ilusión a la afición rojiblanca y pensar en aspirar por el título. "No (no me han ofrecido el cargo). Esa parte no me quita el sueño. No es algo que yo esté procurando. Sé cuál es el rol que me corresponde y lo demás pudiera venir dependiendo de los resultados que uno puede ofrecer", admitió para ESPN, haciendo referencia a su interinato.

A pesar de estar realizando un gran trabajo, la directiva no le da señales para una posible continuidad de cara al Torneo Apertura 2022 de Liga MX. Sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada por El Francotirador de Récord, los mandamases del Rebaño Sagrado podrían darle esta oportunidad de oro al entrenador sorpresa. Siempre y cuando cumpla con un requisito fundamental...

Mientras buscan a un técnico de jerarquía, Ricardo Cadena podría ganarse su lugar en la institución ya que está logrando resultados y los jugadores se sienten cómodos con él. "Lo único que garantiza su continuidad es llegar a la Final y encararla como demanda la grandeza del Rebaño", señaló la fuente mencionada. Así es: si elimina al Atlas y pasa con éxito las Semifinales, además de pelear en la ronda de definición, seguiría siendo el DT en la próxima temporada.

Situación similar vive Fernando Ortiz en América

Tal como te fuimos adelantando en Bolavip, Fernando Ortiz atraviesa una situación muy parecida a la de Cadena pero en el América. Asumió como interino, logró enormes resultados y clasificó a la Fiesta Grande. El exdefensor argentino se mantendría en el cargo si llega a zona de definición y su equipo da pelea en el campeonato.