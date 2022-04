Si bien todos los fanáticos de Chivas piden por el regreso de Matías Almeyda, el mismo no se daría por esta razón.

Descartado: el fuerte motivo por el que Matías Almeyda no llegaría a Chivas

A pesar de que todos los caminos conducen a Roma, en estos momentos parece muy difícil que Matías Almeyda firme su regreso al Deportivo Guadalajara. Si bien en la jornada de ayer se desvinculó del San Jose Earthquakes de la Major League Soccer y es libre de negociar con cualquier club, la directiva del Rebaño Sagrado tiene otros planes. De hecho, ya hay una lista de 4 principales candidatos y el Pelado no aparece en ella.

El Pelado tiene ofertas muy interesantes (Selección de Chile y equipos de Liga MX), pero está esperando el llamado por parte de Ricardo Peláez para poder retornar a su segunda casa. Sin embargo, esto es poco probable ya que la cúpula dirigencial de Chivas no lo tiene en cuenta por el momento. No solo eso: según apuntó el Francotirador de Récord, no regresará por su forma de gestionar que demostró en el pasado.

El siempre controversial columnista aseguró hace instantes que Almeyda no volverá a ponerse el saco de DT del Guadalajara, y dio algunos ejemplos de la conducta que mostró en la institución en su ciclo. El principal motivo por el que no se fijarían en él es porque "insiste en encontrarle acomodo en el club a personas cercanas, a sus amigos", en cualquier puesto; además que "decide responderle sólo al dueño" del club.

El médico de Matías Almeyda

La fuente recordó el caso de Fabio Álvarez, "a quien puso en el área médica de Chivas con sueldo por las nubes". Su error más claro fue el de Carlos Cisneros, al que Ortega sugirió operarse. Álvarez, sin embargo, lo llevó por un tratamiento alternativo y terminó provocando la fractura de tibia izquierda por estrés, además de un tumor benigno. Y una recuperación que era de 6 meses, se transformó en una de 4 años con pensamientos de retirada en el medio.

La repartición de entradas del Pelado en Chivas

El Francotirador, por otro lado, aseguró que Almeyda exigía unos 100 boletos en cada partido del Rebaño Sagrado para familia y amigos. Utilizaba solo 20 para esto, ya que las restantes 80 las entregaba a los líderes de las barras "para después pedirles favor a fin de presionar hacia sus intereses".