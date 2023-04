Aunque el mercado de pases de la Liga MX todavía no ha comenzado, Chivas ya recibe un guiño por parte de un jugador que buscó hace poco tiempo y que esta vez sí podría llegar. El Rebaño mantiene su búsqueda por un portero que llegue para competir con Miguel Jiménez y el futbolista de Necaxa, Hugo González, confiesa que estuvo cerca de ser rojiblanco.

En diálogo con TUDN, el hoy portero de Necaxa, Hugo González, reconoció que estuvo cerca de jugar en Chivas, pero fueron los Rayados quienes obstaculizaron el fichaje: “No se dio, fue complicado porque había un tema que estaba Monterrey de por medio y ellos que son los dueños de mi carta, decidieron que no y bueno, fue prácticamente por eso, porque ya estaba a nada de hacerse pero no se pudo, y ahí se perdió esa oportunidad", afirmó.

Como su pase pertenece a Monterrey, Hugo González debió acatar y terminó con los Rayos de Necaxa: “Ya lo he hecho muchas, ya lo he intentado muchas veces y no lo hemos logrado, Monterrey es un equipo complicado porque no suele vender tan fácil, porque es un equipo que no necesita hacer ese tipo de cosas, pero ya lo he intentado muchas veces y no he podido”, detalló el guardameta de 32 años.

Sin embargo, Hugo González no descarta que en el próximo mercado la postura de Rayados pueda cambiar: “Ahora que entró una directiva nueva habrá opción de otra vez analizar y pensar qué podemos hacer”, develó. Por su parte, desde que salió Rodolfo Cota, Chivas ha probado con Toño Rodríguez, Raúl Gudiño y ahora es el "Wacho" Jiménez quien defiende el arco del Rebaño.

Mohamed también lo quiere

Chivas no sería el único equipo interesado en hacerse con los servicios de Hugo González, puesto que Antonio Mohamed, flamante entrenador de Pumas, lo habría pedido para el conjunto universitario. El Turco lo conoce bien, ya que coincidió tanto en América, cuando González daba sus primeros pasos, como también en Rayados.