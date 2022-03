A los 35 años, Marcelo Michel Leaño es uno de los técnicos más polémicos en la historia de Chivas; algo que parece complicado dada la historia de largas contrataciones que ha tenido el club a lo largo de su rica historia.

Su corta edad, por ende su incipiente carrera como DT y, sobre todo, la forma en que llegó al timón del Club Deportivo Guadalajara, lo han llenado de críticas por no ‘ser digno’ de cargar en sus hombros la responsabilidad del equipo más popular de México, algo que, por increíble que parezca, se ve reflejado en su rostro y fisonomía, tal como nos explica Rosalinda García, especialista en el tema y quien lo describe como un “adolescente eterno”.

Marcelo Michel Leaño, el adolescente eterno que busca manipular

Rosalinda ve la zona superior del rostro de Leaño sin desarrollar, "incluso tiene un pico súper marcado, pico de viuda, que indica que todos los factores mentales están encaminados por un tema de manipular, dominar y puede ser agresivo con sus pensamientos; incluso para sí mismo”.

“Tiene toda la fisonomía del adolescente eterno. Muchas de las formas en las que él se exprese o se encamine a algo tienen que ver como ese adolescente que todavía no tiene una madurez total de la corteza prefrontal”

Lo han consentido mucho en la vida

Al enfocarse en los dientes de Leaño, la morfopsicóloga detecta que Veo también que “esos dientes como de conejito que muestra, están bastante desarrollados, implica una persona que ha sido muy consentido en la vida. No se le marcaron límites, por eso él no puede desarrollar una mandíbula más masculina y angulosa, porque esta flacidez, esta forma redondeada que él tiene a su edad es debido a que ha estado muy sobreprotegido. No conoce realmente estructuras de vida difícil”.

Marcelo Michel Leaño, bueno para los negocios, pero no puede con responsabilidades fuertes

Leaño implanta su voluntad a través de la manipulación, a lo mejor hasta el chantaje, señala Rosalinda. “Eso le puede dar una ventaja competitiva en términos del ambiente en el que se mueve como empresario, probablemente. Haciendo buenos negocios, es una persona muy hábil para detectar en dónde hay capacidades de logros económicos”.

Sin embargo, esa implantación de voluntad no va concorde a lo que se necesita de un líder en momentos complicados, “en ciertos movimientos que él hace, detecto que mete mucho el pecho, en realidad no hay una naturaleza de ser protector o ser fuerte para confrontar; así que cuando haya algo que a él no le convenga, puede esconderse totalmente y aventar a alguien más para que responda”, señala.

“Le falta carácter y fuerza (en la zona de los hombros) no puede cargar consigo responsabilidades fuertes; entonces, lo único que queda es el factor de la manipulación mental”.

El rostro de Marcelo Michel Leaño en tres niveles

ZONA ALTA: “Trata de crecer, sobre todo en las entradas (del cabello) porque le gustan los negocios, los números”.

“Trata de crecer, sobre todo en las entradas (del cabello) porque le gustan los negocios, los números”. ZONA MEDIA: “La parte más pequeña es la media, es la emoción, está reducida”.

“La parte más pequeña es la media, es la emoción, está reducida”. ZONA BAJA: “Es la zona más amplia, esta zona me dice dinero, sexo, estatus económico, implantación de una importancia sobre todo a nivel superficial”.

Leaño busca reconocimiento y crecimiento, porque está insatisfecho

“Por su tipo de boca, que proyecta este labio (el superior) muy marcado, él ostenta o él busca siempre tener más que otros, sin embargo, quiero que se detecte la comisura muy caída implica que no tienen ningún nivel de autorrealización. Porqué aunque haga lo que haga, no siente que los logros le correspondan a sí mismo”.

¿Tendrá éxito Marcelo Michel Leaño?

Puede lograr muchas cosas, pero tendría que ser en términos de hablar de más. "Probablemente un poco de difuminar la verdad a través de ser alguien muy gritón que no deja hablar a los demás; imponer, tratar de hacerse el empoderado, decir cosas exageradas, sobrevaloración también de la persona, pero que al final no tiene esa fuerza".

Tiene alta probabilidad de éxito, pero para coronárselo él mismo

Rosalinda es clara, los resultados que Leaño dé, serán manipulados o disfrazados, “lo que él expresa no es realmente congruente con los resultados que se observen tangibles y eso lo puede difuminar a través de la palabrería, tiene buena labia para eso. O disfrazar algo, aunque la realidad sea otra”.

¿Quién es Rosalinda García?

Rosalinda García es psicóloga, morfopsicóloga, perito criminalística y grafóloga, con amplia experiencia en el estudio de los rasgos físicos y cómo influyen en el comportamiento de las personas.

Rosalinda fue alumna del maestro Sergio Jaubert, creador del sistema de identificación de personas por retrato hablado en México, y actualmente tiene colaboración con distintos medios de comunicación para analizar a personalidades del mundo de entretenimiento, política o deportes.

Actualmente, tiene un programa en Adrenalina Radio y sus canales de Instagram (grafosyrostros) y Facebook (rostrosdesnu2)