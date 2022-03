En cosas de delanteros del Rebaño, Alexis Vega mostró su voluntad de renovar contrato y estaría lesionado; mientras que José Juan Macías acepta que no ha estado a la altura del Rebaño.

Alexis Vega y José Juan Macías son junto con Roberto Alvarado los jugadores ofensivos más caros del futbol mexicano y los dos primeros están en un momento importante de su paso por las Chivas del Guadalajara: el primero está en vías de renovación de contrato y el segundo busca reivindicarse.

De cara al clásico nacional contra las Águilas del América, Alexis Vega es la gran duda del Rebaño Sagrado frente al equipo azulcrema; mientras que José Juan Macías buscará recuperar su mejor nivel, ese que tuvo cuando fue jugador del León y que hasta ahora no ha podido manifestar con el Rebaño.

¿Será posible la renovación de Alexis Vega?

Una de las principales preocupaciones que ha habido al interior de las Chivas del Guadalajara y en su entornos desde que finalizó el torneo Apertura 2021 y en lo que va del Clausura 2022 es el tema de la renovación de contrato de Alexis Vega quien al respecto y de cara al clásico contra las Águilas del América mandó un mensaje de tranquilidad a los aficinados.

"Que estén tranquilos, de mí yo creo que siempre he dado lo mejor, he portado los colores como se debe, es una institución que se lo merece. Hemos estado hablando en el tema de mi renovación, de mi parte estoy poniendo todo para que se pueda concretar, pero bueno, al final uno puede querer todo y a veces no se llega a un acuerdo. Estoy tratando de cerrarlo lo antes posible y poder darle muchas alegrías a la afición”, expresó Alexis Vega para Azteca Deportes.

La deuda de José Juan Macías con el Rebaño

Tras hacer una evalución de su paso el futbol europeo con el Getafe de España donde tuvo escasas oportunidades de mostrarse, el delantero José Juan Macías también hizo un ejercicio de autocrítica y aceptó que no ha estado a la altura de las expectativas que generó su retorno.

"Primero que nada creo que mi propósito de vida más allá de cualquier otra cosa es estar en un lugar donde pueda desarrollarme de la mejor manera y en un proyecto que te respalde dándote la confianza. Chivas es el equipo de mis amores, le he quedado a deber a la afición y eso fue lo que más me gustó, llegaron ofertas, pero creí que la mejor opción era regresar acá", confesó el delantero para Marca Claro.

Alexis Vega, duda para el Clásico Nacional

Alexis Vega ya cumplió con sus 2 fechas de suspensión tras la expulsión que sufrió ante Puebla, pero podría perderse el Clásico Nacional ante el América. La gran figura que tiene el Rebaño Sagrado presenta molestias en una de sus rodillas, por lo que a esta hora es la gran incógnita de Marcelo Michel Leaño para el once titular. Ya estaría descartado para jugar desde el inicio y tendría pocas opciones de ir al banco de suplentes.

Chivas motiva a sus jugadores para el Clásico Nacional

El cuerpo dirigencial y técnico del Deportivo Guadalajara saben que los Clásicos se ganan más allá de lo que se pueda hacer en el campo de juego. La faceta motivacional es un punto muy importante, probablemente el máximo, en este tipo de partidos. Es por eso que decidieron darle una sorpresa a los jugadores, quienes pudieron disfrutar un rato con sus familiares después de la práctica en Verde Valle. A recargar energías y motivación.

Vuelve Oribe Peralta a Chivas

Sí, el Cepillo vuelve al Rebaño Sagrado. Pero no lo hará como jugador, claro. Ya está retirado del profesionalismo, por lo que el club le dio la bienvenida como invitado para analizar el Clásico Nacional ante el América a través de Chivas TV. El exdelantero comentará el duelo, algo que generó opiniones divididas en los fanáticos.