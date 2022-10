La gestión de Ricardo Peláez como director deportivo de las Chivas del Guadalajara ha llegado a su fin de manera oficial luego de que el equipo rojiblanco consumara su fracaso con la eliminación en el torneo Apertura 2022 al perder ante la Franja del Puebla en el partido de Repechaje.

"El día de hoy por la mañana nos reunimos con el Consejo Directivo en la oficina del presidente Amaury Vergara y tuvimos una plática larga que para mí va a ser inolvidable en toda mi vida; lloramos y nos agradecimos ambas partes el trabajo realizado durante tres años", dijo Ricardo Peláez este martes en conferencia de prensa a manera de despedida. "Se tocó el tema de mi continuidad, pero ellos decidieron que ya no continuara y entendí la decisión. El balance es malo y no se consiguieron los resultados, por eso comparto la decisión del Consejo Directivo".

Ricardo Peláez fue anunciado como director deportivo de las Chivas del Guadalajara en octubre de 2019, pero como se había desvinculado del Cruz Azul apenas unas semanas antes tuvo que esperar hasta el inicio del torneo Clausura 2020 para ejercer el cargo de manera oficial.

Cuando llegó al cargo de director deportivo, Ricardo Peláez prometió que en Chivas de Guadalajara se hablaría de títulos y de liguillas. Después del torneo Clausura 2020 que fue cancelado por la pandemia, unas semifinales, unos cuartos de final y tres repechajes. "Mover al técnico a tres o cuatro jugadores no alcanza. Se necesita un cambio de rumbo. Hubo muchas fallas mías, no voy a usar ahora la palabra fracaso porque a Amaury Vergara no le gusta. Cuando yo llegué aquí prometí muchas cosas y lo voy a seguir haciendo a donde vaya con metas altas y objetivos altos porque soy una buena persona. Los que me conocen saben que a donde vaya voy a prometer la luna y las estrellas... Me faltaron muchas cosas, pero no me quejo porque me dieron muchas herramientas".

Ricardo Peláez reconoció que "fallé en muchos temas como en la contratación de muchos jugadores", pero evitó hablar de sus aciertos. "contentos con lo poco que hice. Gracias a los aficionados de Chivas que son un chingo... No estoy para que me reconozcan nada, les quedé a deber mucho". El ahora exdirectivo se mostró dispuesto a ayudar a la persona que lo revele en el cargo. En su análisis de despedida, resaltó que al equipo de las Chivas de Guadalajara le faltó capacidad de definición a pesar de que generaron un alto índice de oportunidades de gol, "pero les doy las gracias por su esfuerzo y dedicación por las buenas, por las malas, les doy las gracias y mi reconocimiento".

Ante el cuestionamiento sobre la disminución de fichajes con el paso de los torneos durante su gestión como director deportivo, Ricardo Peláez subrayó que Tapatío es el proyecto más exitoso de la Liga Expansión porque de ahí han surgido 10 futbolistas que han llegado al primer equipo como Luis Olivas, Sergio Flores, Pavel Pérez y Jesús Orozco Chiquete, entre otros.

Sobre los problemas de indisciplina que se presentaron con futbolistas de las Chivas del Guadalajara, Ricardo Peláez señaló que se tomaron medidas "drásticas y contundentes", ante hechos que se magnificaron al tratarse de uno de los equipos más importantes del futbol mexicano. Al momento de la conferencia, el directivo no se había despedido de jugadores y cuerpo técnico, lo hará posteriormente. "Me trajeron para solucionar y no para aprender. Me faltó algo y por eso me voy. Me equivoqué en algunas cosas, creo que tenía que haber sido más incisivo".