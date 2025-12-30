Un año más en el que a Chivas se le escapa la idea de pelear por el campeonato. El trabajo de Gabriel Milito comenzó a verse a media temporada, eran varios los técnicos que lo elogiaban por el buen sistema de juego, pero como los resultados no llegaban para muchos no era suficiente. Sin embargo, después de ser eliminados en la Liguilla recibió el voto de confianza.

Las decisiones que llegara a tomar el técnico serían clave para que el equipo ahora sí pudiera levantar un título, ya que no fue un tema táctico lo que terminó con esa oportunidad de avanzar a las Semifinales. Sin embargo, ahora Milito tiene tres problemas que podrían afectar de cara al Clausura 2026 y eso por gestiones anteriores.

Los 3 problemas de Milito en Chivas

De acuerdo con el periodista Juan Carlos Zúñiga, en el Rebaño hay jugadores que ya no son contemplados por el estratega, pero que no pueden salir por el alto salario que perciben. Para Gabriel, no habría cabida en el grupo para ellos, por lo que les han estado buscando equipo, lamentablemente nadie compra mexicanos con tan alto costo.

Estos tres problemas son en primera instancia Alan Pulido, el delantero nacional llegó para una etapa histórica con el Rebaño la cual no ha podido cumplir, no ha habido espacio para él en la plantilla y ahora con la llegada de Ángel Sepúlveda así como con Armando González las posibilidades para que retome su nivel en el equipo son mínimas.

El segundo es Alan Mozo, el lateral venía haciendo muy bien las cosas con Pumas, incluso tuvo momentos interesantes en el Rebaño, pero con Milito se ha perdido y no hay quien pueda pagar por él. Finalmente está Erick Gutiérrez, que aunque se ha rumorado que hay equipos que estarían apostando por él, su alto salario se los impide.

En síntesis

