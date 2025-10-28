Es tendencia:
Chivas no extendería el contrato de Alan Pulido: el club de la Liga MX que podría contratar al delantero

El atacante del Rebaño Sagrado perdió terreno con Gabriel Milito y podría tener un nuevo destino en el futbol mexicano.

Por Ramiro Canessa

Alan Pulido seguiría su carrera en otro equipo de México.
© Getty ImagesAlan Pulido seguiría su carrera en otro equipo de México.

Chivas de Guadalajara comenzó un nuevo proyecto con Gabriel Milito en el Apertura 2025 con el objetivo de conseguir resultados totalmente diferentes a los que venían teniendo en los últimos torneos, en los cuáles se estaban quedando fuera de todo.

El entrenador argentino que venía de un buen paso por el futbol brasileño con Atlético Mineiro, sabía que llegaba un equipo totalmente golpeado y tenía que trabajar mucho para poder sacar adelante una situación que parecía casi imposible de poder revertir.

Al principio del torneo lo resultados del equipo no estaban siendo los mejores, pero en los últimos partidos se vio una mejoría y eso posicionó al Rebaño Sagrado en los puestos de Play-In a falta de dos jornadas para que termine la primera fase.

Uno de los grandes responsables del buen momento del equipo mexicano es Armando ”Hormiga” González, canterano del equipo que viene de lucirse con un triplete en el clásico ante Atlas y que se metió de lleno en la pelea por ser goleador del campeonato.

Gracias al nivel que mostró, dejó con muy pocas oportunidades a Alan Pulido, que hace unos meses atrás era el delantero titular. Es por este motivo que el atacante no seguiría en la institución la próxima temporada y su destino sería en otro equipo de México.

El club en el que jugaría Pulido

De acuerdo a la información de Axel Langle de TVC Deportes, la directiva de Chivas habría tomado la decisión de no extender el vínculo del atacante mexicano que termina a fin de año y su próximo destino podría ser Pumas, que está en búsqueda de delanteros para el 2026.

En síntesis

  • Chivas de Guadalajara inició el Apertura 2025 con un nuevo proyecto liderado por el DT Gabriel Milito.
  • El canterano Armando “Hormiga” González anotó un triplete en el clásico ante el Atlas.
  • El buen momento de González limitó las oportunidades de Alan Pulido, quien no seguiría en la institución.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
