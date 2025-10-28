Chivas de Guadalajara comenzó un nuevo proyecto con Gabriel Milito en el Apertura 2025 con el objetivo de conseguir resultados totalmente diferentes a los que venían teniendo en los últimos torneos, en los cuáles se estaban quedando fuera de todo.

Publicidad

Publicidad

ver también El nuevo apodo que le puso David Faitelson a Armando González tras su hat-trick ante Atlas

El entrenador argentino que venía de un buen paso por el futbol brasileño con Atlético Mineiro, sabía que llegaba un equipo totalmente golpeado y tenía que trabajar mucho para poder sacar adelante una situación que parecía casi imposible de poder revertir.

Al principio del torneo lo resultados del equipo no estaban siendo los mejores, pero en los últimos partidos se vio una mejoría y eso posicionó al Rebaño Sagrado en los puestos de Play-In a falta de dos jornadas para que termine la primera fase.

Uno de los grandes responsables del buen momento del equipo mexicano es Armando ”Hormiga” González, canterano del equipo que viene de lucirse con un triplete en el clásico ante Atlas y que se metió de lleno en la pelea por ser goleador del campeonato.

Publicidad

Publicidad

Gracias al nivel que mostró, dejó con muy pocas oportunidades a Alan Pulido, que hace unos meses atrás era el delantero titular. Es por este motivo que el atacante no seguiría en la institución la próxima temporada y su destino sería en otro equipo de México.

ver también Armando “Hormiga” González en líder de goleo, ¿desde cuándo Chivas no gana un campeonato de goles?

El club en el que jugaría Pulido

De acuerdo a la información de Axel Langle de TVC Deportes, la directiva de Chivas habría tomado la decisión de no extender el vínculo del atacante mexicano que termina a fin de año y su próximo destino podría ser Pumas, que está en búsqueda de delanteros para el 2026.

Publicidad

Publicidad

En síntesis