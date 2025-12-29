En los últimos años se ha hablado mucho del tema de la grandeza en la Liga MX y es que hasta hace una década, se podía decir sin ningún problema que clubes como América, Chivas, Cruz Azul y Pumas eran considerados como “grandes”. Sin embargo, el futbol ha cambiado tanto y hay conjuntos que se han quedado rezagados.

Publicidad

Publicidad

El debate está en que aquellos que consiguen ese mote es precisamente porque saben invertir, han estado más presentes el Liguillas, tienen buenas y plantillas costosas, pero sobre todo, porque se llevan la mayor parte de los títulos. Ahora equipos como Toluca, Rayados o Tigres podrían estar entre éstos y otros como Chivas o Pumas dejar de serlo.

Chivas ya no es un equipo grande

Y aunque esto se trata de perspectivas, en el futbol hay jugadores profesionales que dan su opinión desde lo que vivieron en la cancha y uno de ellos es el ex seleccionado mexicano, jugador de Tigres, América y Atlético San Luis, Jürgen Damm, quien no considera que los Rojiblancos sean un equipo grande por su falta de títulos.

“La verdad es que yo siempre he dicho que la grandeza se construye día a día, es un equipo popular (Chivas), sí, o histórico sí, pero yo grande no lo veo, mucha gente siempre piensa que lo hago por tirarle hate y no, simplemente es la realidad, es un equipo que tiene solamente 2 títulos en 50 años, no puede ser considerado grande…” Jürgen Damm en entrevista para Fanáticos Azulcrema

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Para el exfutbolista, hay clubes en Europa que su grandeza la mantienen precisamente de los campeonatos que llevan y aquellos que las han perdido ya no son reconocidos, por lo que por esta misma razón señala al equipo de Guadalajara como uno de ellos y que para volver a formar parte debe conseguir los títulos.

ver también Ni Alexis Vega, ni Ángel Correa: Gilberto Mora y Allan Saint-Maximin son los jugadores más valiosos de la Liga MX

En síntesis

Jürgen Damm afirmó que Chivas no es un equipo grande por ganar solo 2 títulos en 50 años.

afirmó que no es un equipo grande por ganar solo en 50 años. El exfutbolista define a la escuadra rojiblanca únicamente como un club popular e histórico .

e . Equipos como Toluca, Rayados o Tigres son propuestos como los nuevos grandes de la Liga MX.

Publicidad