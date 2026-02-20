Armando ‘Hormiga’ González ha llenado los ojos de la gran mayoría de las personas que siguen la Liga MX. El delantero es el goleador y una de las figuras de Chivas, el equipo que ganó los seis partidos que disputó en el torneo y que es líder en solitario.

Por lo que ha hecho en los últimos meses y por su juventud, es esperable que empiecen a aparecer equipos europeos con la intención de fichar a ‘Hormiga’ González. En este sentido, un club del Viejo Continente estaría siguiendo de cerca al mexicano.

“Chivas ya ha recibido algún guiño, nada oficial, desde el futbol europeo por Armando ‘Hormiga’ González. Insisto, nada oficial, solo un seguimiento”, comentó David Faitelson, quien no dio el nombre en particular del equipo europeo.

El equipo europeo que sigue a Armando González

Luego el Diario Récord reveló que este club es ni más ni menos que el Feyenoord. El conjunto neerlandés sigue de cerca a la Liga MX y tiene un caso de éxito con el de Santiago Giménez, por eso tiene sentido que Armando González esté en su carpeta de posibles fichajes.

Armando González tiene 5 goles en 6 partidos en el Clausura 2026 (Getty Images)

De todos modos, el Feyenoord de momento no se planteó realizar ninguna oferta (además el mercado está cerrado) y por ahora solo lo observa. Por otro lado, el periodista Jesús Bernal reveló que CSKA Sofía ofertó 20 millones de dólares por ‘Hormiga’ González y que el delantero rechazó la propuesta.

El delantero de Chivas quiere quedarse en México al menos hasta junio porque tiene dos objetivos: ser campeón con el Rebaño y también quiere convencer a Javier Aguirre de que debe ser uno de los 26 convocados para el Mundial 2026. En la Liga MX tiene más probabilidades de asegurarse un lugar comparado a estar en la liga rusa.

En síntesis