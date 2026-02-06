Es tendencia:
Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el tanto de ‘Hormiga’ González en Chivas – Mazatlán

El 'killer' del Guadalajara anotó en la victoria a domicilio de su equipo y pelea otra vez por el título de artilleros.

Por Martín Zajic

Armando González volvió a anotar para Chivas.
© Getty ImagesArmando González volvió a anotar para Chivas.

Mientras que en el arranque del Clausura 2026 los principales delanteros del campeonato andaban con la pólvora mojada, ahora han vuelto a aceitar las ruedas. Llegada la quinta jornada del torneo, los artilleros han vuelto a encender la tabla de goleo de la Liga MX, y la carrera por el título de anotadores comienza nuevamente apretada.

Este viernes, dos de los campeones de goleo de la temporada pasada se han hecho destacar. En primer lugar, Armando González convirtió en el triunfo de Chivas ante Mazatlán: la ‘Hormiga’ marcó de penal y sigue sumando para su cosecha. El joven delantero rojiblanco, ya convocado al Tri, sueña con el Mundial y para ello necesita seguir rompiendo redes.

Con su nueva conquista para el Guadalajara, la ‘Hormiga’ llegó a los 4 tantos en 5 presentaciones en este Torneo Clausura: le convirtió a Pachuca, Querétaro, San Luis y ahora Mazatlán. Juárez fue el único rival que no fue víctima de los goles de Armando González en este arranque. Grandioso comienzo del atacante del equipo de Gabriel Milito en el 2026.

Hormiga González marcó su penal y se prende en el ránking [Foto: Getty]

No obstante, pese a su excelente registro en este amanecer del campeonato, el ‘9’ de Chivas no ha sido el mejor en el rubro hasta el momento. Joao Pedro Galvao es el líder de goleo del torneo, con 5 anotaciones. El delantero del Atlético de San Luis, también ex campeón de goleo, ha logrado hacer uno más que su competidor en este comienzo.

Mientras se negocia un posible pase a Cruz Azul, Joao Pedro continúa de racha: esta vez, volvió a marcar este viernes, en la derrota de su equipo por 4-1 ante Necaxa. Al igual que la ‘Hormiga’, el atacante de los potosinos convirtió vía tiro penal, en tiempo de descuento. Así, ha sido verdugo de Tigres (uno), América (uno), Chivas (dos) y Necaxa (uno).

Luego de las anotaciones de los ‘killers’ de Chivas y San Luis, Joao Pedro marcha primero, Armando González lo sigue segundo, y José Paradela completa el podio del ránking. El argentino lleva 3 tantos en el certamen, y este sábado visita al Toluca. Marcelo Flores también acumula tres goles, pero ya jugó esta fecha y no pudo anotar nuevamente.

La tabla de goleo EN VIVO del Clausura 2026 de la Liga MX:

martín zajic
Martín Zajic
