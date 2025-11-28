Chivas y Cruz Azul igualaron 0-0 este jueves en lo que fue su primer enfrentamiento por los cuartos de final del Apertura 2025. Este fue el único partido que terminó empatado en la ida de la Liguilla y todo se definirá el próximo domingo.

Cruz Azul tiene la ventaja deportiva por haber clasificado en una mejor posición, por lo que Chivas sabe que debe ganarle a La Máquina para avanzar a la semifinal. De cara a la revancha, Gabriel Milito habló sobre la situación de Armando ‘Hormiga’ González.

Uno de los goleadores de la Liga MX fue sustituido en el minuto 62 del partido, un hecho que llamó la atención. Después del empate con Cruz Azul, el entrenador argentino reveló que ‘Hormiga’ González está atravesando una molestia y por eso tomó esa decisión.

“A la Hormiga nos vimos obligados a sustituirlo. Tuvo una semana con una molestia en el aductor donde pudo trabajar, pero en algunos ejercicios hemos preferido que no los haga. En el entretiempo nos comentó que sentía esa molestia y que no iba a poder terminar el partido. Aguantó todo lo que pudo”, comentó en un inicio Gabriel Milito sobre el delantero de Chivas.

Chivas y Cruz Azul empataron 0-0 (Getty Images)

“Tampoco queríamos correr el riesgo de, al estar tocado, perderlo para el siguiente partido. Esperemos que pueda llegar en buen estado. Eso lo iremos viendo con el paso de estos días, pero el motivo está relacionado pura y exclusivamente a su molestia”,, agregó el técnico argentino sobre ‘Hormiga’ González.

Gabriel Milito sobre las posibilidades de Chivas

Por otro lado, Gabriel Milito dio su análisis de la ida frente a Cruz Azul: “Es una eliminatoria de 180 minutos. Creo que nos neutralizamos bastante bien; nosotros a ellos y ellos a nosotros. Un partido muy disputado. En el primer tiempo pudimos haber marcado algún gol. Tuvimos tres ocasiones bastante claras, muy claras. En el segundo tiempo quizás nos costó un poco más, pero estuvo así todo parejo”.

“La eliminatoria está abierta y por supuesto que siempre es mejor ganar y nuestra intención era esa. Ahora, por supuesto que necesitamos ganar y estamos mentalizados para hacerlo, respetando por supuesto que enfrente tenemos un equipo muy bueno, con grandes jugadores, muy bien trabajado, pero nosotros estamos con la confianza de poder hacer un gran partido”, concluyó el entrenador de Chivas.

