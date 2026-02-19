La irrupción de Armando González en el futbol mexicano no solamente le ha solucionado muchísimos problemas a las Chivas, sino también al seleccionado nacional. La ‘Hormiga’ se impone como una alternativa muy confiable, por sus goles y por su sacrificio y aporte colectivo al equipo que le toque representar, lo que lo vuelve muy atractivo.

El joven delantero fue campeón de goleo el semestre pasado en la Liga MX, y ahora nuevamente peleará por el título de goleo. Con cinco anotaciones en seis encuentros, el atacante del Guadalajara se hace notar otra vez por su eficacia ofensiva de caa al arco rival. El último fin de semana, tuvo un juego consagratorio al marcar en el Clásico Nacional.

En este contexto, en pleno torneo en marcha, el ‘Rebaño Sagrado’ ha rechazado una oferta astronómica en las últimas horas por su artillero de extraordinario presente. La misma era del futbol europeo, donde están cerrando los últimos mercados, plazos que llevaron a realizar propuestas urgentes como esta por la ‘Hormiga’. ESPN, que reveló la noticia, dio detalles.

Armando González se queda en Chivas este semestre [Foto: Getty]

Según el reporte del corresponsal Jesús Bernal, CSKA Sofía acercó una propuesta de ¡20 millones de dólares! para comprar la ficha de Armando González. El ofrecimiento en cuestión constaba de la ejecución de su cláusula de salida, en valor neto. Hubiese sido un impactante ingreso para las arcas de Chivas, pero la operación no tuvo final feliz para los rusos.

De acuerdo a la información del periodista, la negativa surgió del propio futbolista, que desestimó el interés pese a que incluía un contrato altísimo y que ‘le salvaba la vida’. Armando González optó por no analizar la oferta dado que, al no jugar competición internacional el CSKA, lo veía como un destino poco atractivo. La ‘Hormiga’ piensa en el Mundial y sabe que en Chivas es prácticamente una fija en la lista de Javier Aguirre, más si extiende su buen momento.

Por otra parte, la directiva estaba decidida a priorizar lo deportivo y retener a su preciado baluarte, ya que hoy la prioridad del club es más salir campeón que hacer dinero. Gabriel Milito potenció a muchos jugadores de la cantera, que a futuro le darán frutos financieros, por lo que no tienen apuro. En Guadalajara actualmente sueñan con ganar otra vez un título.

De este modo, Chivas perservará a su goleador, por lo menos hasta mitad de año, luego de la Copa del Mundo. Por supuesto, la institución hará todo de sí para que siga en el equipo un largo tiempo, pero después dependerá también de la voluntad del futbolista. A priori, la afición deberá estar satisfecha que en este Clausura 2026 contarán con su ‘killer’ para buscar conquistar el trofeo.