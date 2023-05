En el Estadio Akron, América dio el primer golpe en la Semifinal de la Liguilla de la Liga MX luego de superar por 1-0 a Chivas. Por otro lado, luego de que se hayan quedado con la victoria en Guadalajara, Miguel Layún envió un fuerte mensaje para la afición, pero le dejó una advertencia a todo sus compañeros.

Lo sucedido en el Clásico Nacional demostró que el Rebaño Sagrado puede hacer daño y, de no ser por Luis Malagón, pudieron haber ganado el encuentro. Sin embargo, el partido dejó ver las grandes falencias que tiene Rojiblanco al momento de defender, ya que deja muchos espacios para el ataque.

Por otra parte, luego del encuentro, quien puso los pies sobre la tierra y marcó que aún queda un partido fue Miguel Layún. “Sabemos que estamos enfrentando a un gran rival. Estamos convencidos de que nuestra gente van a hacer pesar el estadio desde las gradas”, declaró el defensa de América en diálogos con Claro Sport.

Por otro lado, al igual que Henry Martín, el referente de las Águilas le dejó un mensaje a los fanáticos. “Lo único que puedo decirles a toda la gente americanista es que a veces no tienen idea de la importancia que pueden tener en el partido. Ellos están en total libertad de expresarse, pero sería sumamente positivo sentir el Estadio Aztea vibrando para que saque esa energia cuando cuesta trabajo encontrarla y que le cueste a los rivales”, señaló.

Por último, el reconocido defensa de América le dejó un recado a sus compañeros. “Ya tuvimos una cachetada contra San Luis y que si eso no nos sirve para darnos cuenta de que tenemos que hacer el máximo todos los días, no sirve de nada. No sirve, si al final no logramos el objetivo final”, cerró Miguel Layún.