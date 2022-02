En el partido correspondiente a la Segunda Ronda del Mundial de Clubes de la FIFA 2021, Monterrey cayó 1-0 ante Al-Ahly, campeón de Liga de Campeones de la CAF, y decretó su eliminación en la competencia. Mohamed Hany marcó el único tanto del duelo a los 8 minutos del segundo tiempo tras una floja respuesta de Esteban Andrada y posteriormente los dirigidos por Javier Aguirre no supieron cómo doblegar a los egipcios para encontrar el empate.

La institución Regiomontana había arribado a Emiratos Árabes Unidos con el claro objetivo de pelear por el título, por lo que esta derrota en su primera presentación ha significado un baldazo de agua congelada para jugadores, cuerpo técnico y directiva. Y el golpe es más duro por el recuerdo reciente de lo hecho por Tigres UANL, quien el año pasado fue Subcampeón y lo hizo sudar al Bayern Munchen.

Luis Romo, flamante refuerzo de La Pandilla, no tuvo un buen partido y fue muy tundido por los aficionados en las redes sociales. Por eso, se hizo cargo de la situación y realizó una autocrítica: "Claro, es un fracaso muy grande. Cuando no haces las cosas dentro del campo, no lo puedes resolver con palabras. El resultado habla por sí mismo. No hay pretextos, es un fracaso y lo vamos a tomar así".

"Simplemente (debemos) entregar resultados, tengo que mejorar muchísimo y espero hacerlo. No lo asimilamos todavía. Notablemente es un fracaso muy grande y habrá que recomponer el camino", sentenció el exmediocampista de Cruz Azul. Lo cierto es que fue titular, disputó los 90 minutos pero no pudo destacarse en el juego y mucho menos evitar la derrota de su equipo ante Al-Ahly.

¿Qué se le viene a Monterrey?

No se ha finalizado la participación de Monterrey en el Mundial de Clubes de la FIFA 2021. Ahora, los del Vasco están a la espera del resultado entre Al-Jazira (Emiratos Árabes Unidos) y Al-Hilal (Arabia Saudita), quienes juegan este domingo. La Pandilla se medirá ante el perdedor para definir quién se lleva el 5º puesto, aunque esto parece ser muy poco para el conjunto mexicano.