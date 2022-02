Rafael Márquez tuvo una carrera muy exitosa, y de hecho es considerado uno de los mejores futbolistas en toda la historia de México. Pasó por clubes como Monaco y Barcelona, además de haber sido cinco veces mundialista con la Selección Nacional. Sin embargo, tomó una polémica decisión allá por julio del 2010, cuando le tocó salir del conjunto catalán tras siete temporadas.

Durante una emisión de TUDN, el ídolo del Atlas soltó una impactante revelación: rechazó a un gigante de Europa y en su lugar eligió mudarse a los Estados Unidos para jugar la Major League Soccer con New York City. Tenía la clara opción de quedarse en el Viejo Continente y jugar en la Serie A con la Juventus, ni más ni menos. Pero, ¿qué lo hizo inclinarse por retornar al continente americano?

"Antes de salir del Barça yo deseaba jugar en Italia. No sé por qué tenía la idea de ir a jugar al Milan. Yo decía: ‘si no es al Milan, pues no voy a Italia’. La Juve tenía una oferta para mí y al final no acepté", admitió Rafa Márquez. Así es: por tener la idea concebida de defender los colores de I Rossoneri, a pesar de no estar identificado para nada con el club, rechazó una propuesta formal de La Vecchia Signora.

Lo curioso es lo que sucedió 4 años después: el exdefensor se encontraba jugando para el León en la Liga MX y a sus 35 años fue comprado por el Hellas Verona. Cumplió su objetivo de jugar en la liga italiana, pero lo hizo con un equipo que ni siquiera es de mitad de tabla. En cambio, la Juve se llevó el título desde la temporada 2011/12 en adelante (9 veces consecutivas), por lo que pudo haber sumado varias estrellas a su palmarés.

También rechazó a un equipo de Premier League

"Al principio cuando estaba en Mónaco, tuve una oferta del Newcastle. Pero la Premier no era la liga que es hoy en día. Después mejoró y creo que hoy es la mejor. Quizá me hubiera gustado jugar en un equipo importante de Inglaterra", confesó Márquez. Al rechazar a Las Urracas, tiempo después tuvo la oportunidad de fichar con el F.C. Barcelona.