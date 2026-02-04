La afición de Pumas UNAM destroza al responsable de la derrota ante San Diego FC: “Lárgate”

Pumas UNAM estaba mostrando un nivel dentro de todo aceptable en el Clausura 2026 con respecto a lo que se vio el año pasado. Los universitarios estaban invictos y los aficionados se empezaban a ilusionar con el equipo para lo que venía.

Sin embargo, este martes sufrieron un durísimo revés tras caer por 4-1 ante San Diego FC en lo que fue su debut en la Concachampions 2026. Los dirigidos por Efraín Juárez están prácticamente eliminados del torneo internacional, salvo que consigan el milagro en el CU la próxima semana ante su afición.

Efraín Juárez el principal apuntado

Enojados por el nivel del equipo, los aficionados apuntaron principalmente contra Efraín Juárez por su planteo y piden por su salida de la institución. “Fuera Efraín el Ajedrecista Juárez”, comentó un aficionado. “Dónde está la directiva que no tiene los pantalones para correrlo”, dijo otro.

“Pinche Pumas, más allá de ser ‘el rey de las remontadas’ y que en CU pueden golear, no son maneras de jugar… Efraín si tienes dignidad LÁRGATE de una vez”, fueron las palabras de otro aficionado que está muy enojado con el entrenador.

“Si hay un poco de vergüenza de parte de Efra que pida su renuncia. Mala planeación, mal parado en el partido, como vas a defender todo el tiempo un gol y por último tardo y fallo en los cambios. No supo que hacer. Tenemos un técnico muy de boca suelta, y sumamente mediocre…”, escribió otro.

“Al igual que contra Tigres, un gol y a encerrarse. Ah, pero se cree bien ocurrente en sus entrevistas”, comentó otro usuario en tono sarcástico, apuntando contra el DT.

En síntesis