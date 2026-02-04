Pumas UNAM no estuvo a la altura de las circunstancias en su debut en la Concachampions 2026. Los universitarios visitaron a San Diego FC por el partido de ida y se fueron goleados en una noche muy complicada para el equipo mexicano.

Si bien habían comenzado ganando el encuentro con un golazo de Robert Morales, el conjunto de la MLS terminó superando a Pumas en todos los aspectos. Con el correr de los minutos, San Diego fue claramente superior y se llevó un triunfo 4-1 que lo deja prácticamente con la clasificación asegurada a la próxima instancia.

La derrota golpeó fuerte al plantel y a la afición, que esperaba una actuación muy diferente en este primer compromiso internacional. Pumas nunca logró reaccionar tras el empate y quedó expuesto defensivamente, algo que fue aprovechado al máximo por el rival.

Más allá del resultado, Efraín Juárez habló en conferencia de prensa y sus palabras no cayeron para nada bien entre los aficionados del equipo. El entrenador analizó el partido con una mirada que generó mucha polémica en redes.

“60 minutos estaba saliendo a la perfección, justo lo que habíamos planeado… Luego de ahí el equipo no tiene reacción y errores puntuales… Lo importante es que se hace un gol de visita”, expresó Juárez, minimizando en parte la goleada sufrida en Estados Unidos.

¿Cuándo es la revancha?

Ahora, Pumas tendrá una última oportunidad para revertir la historia. El partido de vuelta se jugará el próximo martes 10 de febrero, cuando los dirigidos por Juárez reciban a San Diego FC en el Estadio Olímpico Universitario, desde las 19:00 hs de la CDMX, con la difícil misión de dar vuelta una serie que quedó muy cuesta arriba.

En síntesis