"Se encaró": revelan pelea entre Lionel Messi y Fernando Ortiz tras el Inter Miami vs. Rayados

Dentro del campo de juego, el encuentro entre Inter Miami y Rayados fue muy atractivo. Por supuesto, la ausencia de Lionel Messi fue una de las grandes noticias de la jornada. Sin embargo, el argentino no dejó de ser protagonista, ya que habría tenido un encontronazo con Fernando Ortiz y los árbitros.

Evidentemente, la ausencia del astro fue una grandiosa noticia para el conjunto mexicano. Finalmente, fue este último quien consiguió hacerse con la ventaja en el marcador en un partido que fue para cualquiera, pero que terminó decidiéndose, en buena medida, por la expulsión de David Ruiz.

Por supuesto, los ánimos en Inter Miami no terminaron siendo los mejores, no solo por la derrota, sino que también por las formas. Y al parecer, Lionel Messi no finalizó muy contento, por lo que habría tenido un encontronazo con diferentes protagonistas. Entre ellos, Fernando Ortiz.

¿Lionel Messi encaró a Fernando Ortiz tras el Inter Miami vs. Rayados?

De acuerdo a lo anunciado por el periodista Felipe Galindo con Canal 6 Deportes, Lionel Messi protagonizó un momento caliente tras el partido. Tal es así que el argentino habría ido a buscar a los árbitros para recriminarles su actuación. Sin embargo, estos últimos no habrían sido las únicas víctimas.

Según la fuente, Messi se encontró con Fernando Ortiz en ese momento, y ambos se habrían dicho algunas cosas subidas de tono. Por tal motivo, la jornada en el Chase Stadium habrían terminado calientes, lo cual le agrega un condimento extra para el juego de vuelta.

La palabra de Fernando Ortíz sobre Messi

En rueda de prensa, el entrenador de Rayados fue consultado acerca de la ausencia de Lionel Messi, a lo que contestó: “Esperábamos que pudiera jugar hoy, lamentablemente no lo hizo. Considero que es el mejor de todas las épocas y ojalá Messi pueda estar en la vuelta”.