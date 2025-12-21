Es tendencia:
logotipo del encabezado
CONMEBOL

¿Por qué juegan hoy 21 de diciembre Perú vs. Bolivia por un amistoso internacional fuera de la Fecha FIFA?

La Verde y la Albirroja se enfrentan en un amistoso en pleno diciembre por fuera de la ventana del ente madre del futbol mundial.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Bolivia y Perú se enfrentan en un amistoso por fuera de la ventana de Fecha FIFA
© Getty ImagesBolivia y Perú se enfrentan en un amistoso por fuera de la ventana de Fecha FIFA

Este domingo 21 de diciembre, desde las 14:30 horas (Ciudad de México), Perú y Bolivia sorprenden a propios y extraños a disputar un particular amistoso por fuera de la tradicional ventana de la Fecha FIFA. El duelo será en el Estadio Félix Castillo de la ciudad de Chincha.

Publicidad

La razón de este partido radica en que la Verde, que irá a la ciudad ubicada a 200 kilómetros al sur de Lima, se sigue preparando para lo que será una oportunidad histórica de volver a la Copa del Mundo luego de 32 años. De esta manera, el DT Óscar Villegas probará nombres para cerrar la lista.

Es necesario recordar que el cuadro sudamericano disputará el Repechaje Internacional el próximo 26 de marzo ante Surinam, una nación también de Sudamérica, pero que juega en CONCACAF. En caso de ganar ese partido, se medirá ante Irak. Todo se jugará en México, precisamente en el Estadio BBVA de Rayados.

Tweet placeholder
Publicidad

Sobre este duelo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le dio los derechos a la Agremiación para que seleccione a los futbolistas y enfrente a su país vecino. Por otro lado, Bolivia también confirmó hace unos días que enfrentará a Panamá el próximo 18 de enero en la ciudad de Tarija en otro amistoso internacional fuera de la Fecha FIFA previo a la Repesca de marzo.

A raíz de esta cuestión, la Bicolor alinearía a un conjunto convocado por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), dado que no se trata de una Fecha FIFA, e igualmente mandará a sus juveniles a enfrentar a Bolivia en Chincha.

Posibles alineaciones de Perú vs. Bolivia por el amistoso internacional

Mientras Argentina ganó 42 millones por consagrarse en Qatar 2022, el dinero que recibirá el campeón del Mundial 2026

ver también

Mientras Argentina ganó 42 millones por consagrarse en Qatar 2022, el dinero que recibirá el campeón del Mundial 2026

Perú formaría con: Pedro Gallese; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Alfonso Barco, Mathías Llontop; Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Carlos Cabello, Rodrigo Vilca; Cristian Neira y Matías Succar.

Publicidad

Por otro lado, Bolivia alinearía con Carlos Lampe; Diego Medina, Marcelo Torréz, Leonardo Zabala, Widen Saucedo; Héctor Cuéllar, Moisés Villarroel, Óscar López, Carlos Sejas; Ervin Vaca y Gustavo Peredo.

En síntesis

  • Bolivia enfrenta a Perú hoy para prepararse previo al Repechaje Internacional del 26 de marzo.
  • El partido amistoso se disputa en el Estadio Félix Castillo de la ciudad de Chincha.
  • La selección de Óscar Villegas jugará contra Surinam y, si gana, ante Irak en el Estadio BBVA por el pase mundialista.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué la Selección de Perú no juega el Mundial 2026?
Mundial 2026

¿Por qué la Selección de Perú no juega el Mundial 2026?

Las alineaciones de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas
Conmebol

Las alineaciones de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas

Del América al mundo: el golazo del 'Búfalo' Aguirre con Uruguay
Conmebol

Del América al mundo: el golazo del 'Búfalo' Aguirre con Uruguay

Las alineaciones de Aston Villa vs. Manchester United por la Premier League 2025-26
UEFA

Las alineaciones de Aston Villa vs. Manchester United por la Premier League 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo