Este domingo 21 de diciembre, desde las 14:30 horas (Ciudad de México), Perú y Bolivia sorprenden a propios y extraños a disputar un particular amistoso por fuera de la tradicional ventana de la Fecha FIFA. El duelo será en el Estadio Félix Castillo de la ciudad de Chincha.

La razón de este partido radica en que la Verde, que irá a la ciudad ubicada a 200 kilómetros al sur de Lima, se sigue preparando para lo que será una oportunidad histórica de volver a la Copa del Mundo luego de 32 años. De esta manera, el DT Óscar Villegas probará nombres para cerrar la lista.

Es necesario recordar que el cuadro sudamericano disputará el Repechaje Internacional el próximo 26 de marzo ante Surinam, una nación también de Sudamérica, pero que juega en CONCACAF. En caso de ganar ese partido, se medirá ante Irak. Todo se jugará en México, precisamente en el Estadio BBVA de Rayados.

Sobre este duelo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le dio los derechos a la Agremiación para que seleccione a los futbolistas y enfrente a su país vecino. Por otro lado, Bolivia también confirmó hace unos días que enfrentará a Panamá el próximo 18 de enero en la ciudad de Tarija en otro amistoso internacional fuera de la Fecha FIFA previo a la Repesca de marzo.

A raíz de esta cuestión, la Bicolor alinearía a un conjunto convocado por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), dado que no se trata de una Fecha FIFA, e igualmente mandará a sus juveniles a enfrentar a Bolivia en Chincha.

Posibles alineaciones de Perú vs. Bolivia por el amistoso internacional

Perú formaría con: Pedro Gallese; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Alfonso Barco, Mathías Llontop; Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Carlos Cabello, Rodrigo Vilca; Cristian Neira y Matías Succar.

Por otro lado, Bolivia alinearía con Carlos Lampe; Diego Medina, Marcelo Torréz, Leonardo Zabala, Widen Saucedo; Héctor Cuéllar, Moisés Villarroel, Óscar López, Carlos Sejas; Ervin Vaca y Gustavo Peredo.

