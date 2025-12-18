Mientras Argentina ganó 42 millones por consagrarse en Qatar 2022, el dinero que recibirá el campeón del Mundial 2026

Estamos a pocos meses de vivir nuevamente uno de los torneos más importantes a nivel selecciones: la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Será una edición histórica no solo por las sedes, sino también por los cambios estructurales que marcarán un antes y un después en la competencia.

Después de muchos años manteniendo el mismo formato, la FIFA decidió implementar uno nuevo. A partir del Mundial 2026 ya no participarán 32 selecciones, sino que serán 48 los países que buscarán quedarse con el título más importante del futbol internacional.

La mayoría de las selecciones ya tienen su boleto asegurado, aunque todavía restan definirse algunos lugares a través del repechaje. Con más equipos en competencia, el torneo será más largo y tendrá una mayor cantidad de partidos en comparación con ediciones anteriores.

En las últimas horas se dieron a conocer los premios económicos que se repartirán durante el certamen. Las cifras crecieron en relación con el Mundial de 2022, en línea con el nuevo formato y la magnitud que tendrá esta Copa del Mundo.

En Qatar 2022, la Selección Argentina fue la campeona tras vencer a Francia en una final inolvidable y recibió alrededor de 42 millones de dólares por quedarse con el título. Ese monto marcó un récord hasta ese momento en la historia de los Mundiales.

De cara a 2026, la FIFA decidió incrementar los premios. La selección que se consagre campeona recibirá 50 millones de dólares, una cifra superior a la del último Mundial y que refleja la expansión y el crecimiento económico del torneo.

Los premios del Mundial 2022

42 millones de dólares para el campeón

30 millones de dólares para el subcampeón

27 millones de dólares para el tercer clasificado

25 millones de dólares para el cuarto clasificado

17 millones de dólares por jugar los cuartos de final

13 millones de dólares por jugar los octavos de final

9 millones de dólares por jugar la fase de grupos

2 millones de dólares por clasificarse al Mundial

Los premios del Mundial 2026

50 millones de dólares para el campeón

33 millones de dólares para el subcampeón

29 millones de dólares para el tercer clasificado

27 millones de dólares para el cuarto clasificado

19 millones de dólares por avanzar a los cuartos de final

15 millones de dólares por avanzar a los octavos de final

11 millones de dólares por superar la fase de grupos

9 millones de dólares para las selecciones del lugar 33 al 48

1.5 millones de dólares por participar

Los premios que entregará la FIFA (TV Azteca)

