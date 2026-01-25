Este domingo la Selección Mexicana de Javier Aguirre jugará un partido amistoso internacional ante Bolivia donde al dar a conocer la alineación, el “Vasco” le mandó un contundente mensaje al Club América, quienes ya tenían contemplados a algunos jugadores de manera definitiva para el Mundial, pero parece que les cambió los planes.

Publicidad

Publicidad

¿Malagón le dice adiós a ser titular?

Y es que para la afición americanista Luis Ángel Malagón sería el portero titular del Tricolor para el 2026, pero resulta que en el camino se metió Raúl Rangel. De acuerdo con Gibrán Araige de TUDN, el “Vasco” no estaba muy cómodo con el portero de las Águilas y en estos dos partidos amistosos decidió colocar al “Tala”, arquero de las Chivas.

Esto deja claro, que será él el principal y en segundo lugar quedará Malagón. Sin embargo, hay otras noticias, ya que tampoco le dio oportunidad a Carlos Acevedo, por lo que parece indicar que el tercer puesto de portero sería de nueva cuenta para Guillermo Ochoa, el examericanista, aunque por ese lado los azulcremas se sentirán representados.

El problema en América

El problema para la directiva del América es que perderán a su arquero titular en estas convocatorias, incluso en la Liguilla sin la certeza de que juegue la Copa del Mundo. Aunque la buena noticia, es que en caso de que Gilberto Mora no esté listo para la lista final, Aguirre contaría con Alexis Gutiérrez, quien poco a poco se gana un lugar.

Publicidad

Publicidad

El mensaje que les manda Javier a los americanistas es que probablemente pierdan a dos piezas del esquema de André Jardine y al final sea poco redituable para el Mundial. Faltan dos meses de llamados y seguramente ante Portugal se sabrá si esta postura del Vasco se mantiene o cambiaría en el arco dependiendo de las acciones del guardameta rojiblanco.

ver también América tiene nuevo refuerzo: el arquero que competirá con Luis Malagón

En síntesis