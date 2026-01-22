La Selección Mexicana continuará su proceso de preparación rumbo a la Copa del Mundo, con una interesante medida para los jugadores que integran la gira de enero. Este fin de semana, el ‘Tri’ visitará a Bolivia, equipo que está en el repechaje del Mundial y que peleará por quedarse con uno de los últimos boletos.

Publicidad

Publicidad

Los dirigidos por Javier Aguirre arriban a este nuevo compromiso tras cortar una extensa sequía de triunfos. En su última presentación, vienen de vencer por 1-0 a Panamá en Centroamérica, gracias a un autogol de Richard Peralta. Si bien las victorias siempre ayudan a construir y crecer, está en el debe mejorar el funcionamiento colectivo.

Este próximo desafío de México contará con la particularidad de que, si bien será visitante, no tendrá que jugar en la altura como suelen hacerlo los que viajan a ese país. El partido, que tendrá sede en Bolivia, por consenso entre directivas fue trasladado a Santa Cruz de la Sierra, ciudad ubicada a solo 450 metros sobre el nivel del mar.

México ganó su último partido y va por más [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

El amistoso internacional entre la Selección Mexicana y la Selección de Bolivia se disputará este domingo 25 de enero del 2026. El recinto anfitrión de este prometedor enfrentamiento será el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, con capacidad para 38 mil personas. Y por la ilusión que tiene el cuadro albiverde de ir al Mundial, sin duda los fanáticos lo llenarán de punta a punta.

A diferencia del juego con Panamá, que se desarrolló a la tarde-noche del CDMX, el partido entre México y Bolivia será al mediodía. El pitazo inicial del cotejo está programado para las 13.30 horas del Centro de México (15.30 hora local). Será una jornada de altas temperaturas y mucha exigencia física para los futbolistas que les toque sumar minutos en el duelo.

ver también ¿Por qué no juegan Raúl Jiménez y Edson Álvarez en México vs. Panamá por el amistoso internacional?

Este siguiente desafío del ‘Tri’ contará con la transmisión por televisión de las señales de TUDN, Canal 5 y Azteca 7. Además, se podrá sintonizar en vivo y en directo en forma online, vía streaming, por medio de las plataformas de ViX Premium y Azteca Deportes Network. Bolavip tendrá también una cobertura especial del amistoso de la Selección Mexicana.

Publicidad

Publicidad

ver también Salió la lista de Javier Aguirre: el equipo mexicano más perjudicado por la Selección

El resumen del último amistoso de la Selección Mexicana: