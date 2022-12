El gran tema que tuvo en vilo a Cruz Azul durante buena parte del mercado de fichajes de invierno fue la posible incorporación de Luis Suárez como refuerzo para el Clausura 2023. Finalmente, el Pistolero terminó por dar una respuesta negativa y tomar otros rumbos, pero parece que al interior de La Máquina no se sentiría tanto su ausencia.

El equipo Cementero comienza a cerrar una pretemporada con tintes positivos, después de su más reciente victoria ante el Club América que lo depositó en la gran final de la Copa Sky 2022, torneo amistoso previo al inicio de la Liga MX, donde del otro lado estarán las Chivas de Guadalajara.

Días atrás y cuando todavía estaba latente la chance de que arribe el uruguayo, Raúl Gutiérrez había externado que no continuarían entre sus filas Iván Morales y Michael Estrada, quienes incluso no habían sido incluidos en las recientes convocatorias para los partidos de la Copa por México. Sin embargo, la negativa del ex Barcelona y Liverpool ha motivado que uno de ellos sea reincorporado. Y ya ha pagado con gol.

Uno de los autores del triunfo ante las Águilas fue precisamente Michael Estrada, quien fue incluido por el Potro en la alineación titular, y a poco de acabar la primera mitad anotó el 2 a 0 desde el manchón penal. De un momento a otro, el ecuatoriano volvería a ser considerado por el entrenador par ael Clausura 2023.

Cruz Azul sigue buscando delantero, pero podrían quedarse con los que están

Así lo reportó Adrián Esparza Oteo, periodista de TUDN ligado a Cruz Azul, quien escribió en su cuenta de Twitter: "Ayer expliqué cómo está el panorama de las altas en Cruz Azul. Al caerse lo de Suárez, decidieron contemplar a Estrada que sigue estando en duda. Siguen buscando delantero, aunque hay posibilidades de quedarse con los que están (Estrada, Carneiro y Lotti)".