El Presidente de la Comisión de Arbitraje señaló que hubo un penal que no se le contó a los Panzas Verdes en esta Jornada 4 del Clausura 2022.

Cruz Azul vs. León: Arturo Brizio admitió que el arbitraje se equivocó en favor de La Máquina

Cruz Azul no tuvo un encuentro nada sencillo en la Jornada 4 ante León, y es que La Máquina Celeste apenas pudo salir con vida de la jaula de La Fiera con la mínima ventaja de 1-0, situación que derivó en algunas polémicas, pues el árbitro del partido, Víctor Cáceres, no hizo lo propio de acuerdo a otras jugadas que se les ha visto igual de apretadas y se ha marcado penal, algo que no sucedió en este duelo.

Y es que en este partido las inconsistencias y la falta de autoridad se dieron desde el minuto 11, cuando el video arbitraje, mejor conocido como VAR, se hizo presente después de que uno de los jugadores esmeraldas cometiera una falta en el área chica sobre Rafael Baca, y parecía era muy clara para que derivara en la pena máxima, pero Cáceres decidió mostrarse neutral y decidió que el marcador debía seguir 0-0.

Este suplicio no acabaría ahí para los cruzazulinos, pues el VAR volvería a la carga para el minuto 37, pero de nuevo Víctor Alfonso se decantó por no darle ni una oportunidad a los blanquiazules, a pesar de que las redes sociales estallaron argumentando que la mano de William Tesillo en el área era muy clara, pero el silbante rebatió asegurando que no era intencional y en La Noria se volvieron a quedar sin justicia.

Pero para acabar de una vez por todas con las especulaciones, Arturo Brizio, Presidente de la Comisión de Árbitros, hizo un exhaustivo análisis de las jugadas dando por buena una que muchos no se percataron y fue en un tiro libre, en donde de acuerdo al experimentado ex árbitro si merecía que se marcara el penal, pues era muy claro pero a favor de los Panzas Verdes, además de que el silbante debió hacer una revisión más detallada directamente en el VAR, y el marcador hubiera terminado con un empate, pues para Brizio las quejas celestes no fueron suficientes a diferencia de las de Ariel Holan.