"Diego Aguirre me quiere": crack de Uruguay admitió llamado para fichar por Cruz Azul

Lo de Gonzalo Carneiro está cada vez más cerca de concretarse. Cruz Azul finalmente tendrá un delantero más para competir por el puesto con Santiago Giménez e Iván Morales. Pero lo que pocos aficionados sabían era que Diego Aguirre, durante este mercado de pases, le endulzó el oído a un crack internacional.

Aprovechando su situación de libre, el entrenador estuvo platicándole a Luis Suárez para convencerlo de ponerse la playera del elenco de La Noria en la previa de Qatar 2022. Y fue el propio atacante de 35 años quien, en una entrevista con un programa radial de su país, admitió que existió dicho llamado.

"Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción", fueron las palabras del Pistolero, en diálogo con Último Al Arco de Sport 890, durante el mismo día que se encargó de oficializar que no irá a River Plate de Argentina por la reciente eliminación en la Copa Libertadores de América.

Todo parece indicar que Luis Suárez priorizará alguna oferta de Europa, especialmente de España, para llegar de la mejor manera posible a la Copa del Mundo en noviembre. Aunque vale la pena aclarar que, dicho por el propio delantero, la Major League Soccer de Estados Unidos es una chance muy viable...

¿Por qué Luis Suárez rechazó al Toluca?

En la misma plática con la radio de Uruguay, el Pistolero reveló que lo llamaron desde los Diablos Rojos en este periodo de transferencias. ¿Por qué rechazó el ofrecimiento? Por la altura. Francisco Suinaga, desde ese entonces, apuntó directamente los esfuerzos al convencimiento del compatriota Edinson Cavani.