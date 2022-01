Este sábado, Cruz Azul acumuló su segunda victoria consecutiva y el marcador volvió a abrirse una vez más de la mano de Charly Rodríguez. El refuerzo magistral de La Máquina marcó un gol tempranero a los 5 minutos del partido ante Juárez en el Estadio Azteca y se ganó los elogios del entrenador en la conferencia de prensa.

No obstante, el jugador de 25 años no fue el único al que se refirió Juan Reynoso ante la prensa, ya que también fue consultado por la situación de Guillermo Fernández. El argentino aún no ha iniciado la temporada en el equipo y varios rumores afirman que se librará de la Liga MX antes de que termine su contrato.

Lo que sucede es que Pol ha sonado para ser el nuevo mediocampista de Boca en Argentina e incluso los medios del país sudamericano dan por hecho un acuerdo. Pero el DT del conjunto celeste ha decidido confiar en el volante, que había pedido un tiempo en su tierra natal por un motivo personal.

“Él nos pidió un favor, un tema personal, fue bastante emotivo y sincero y se le dio la facilidad. Ahora es si lo trascendido, realmente nos llevaríamos una desilusión”, afirmó Reynoso. Hay que destacar que el contrato de Pol Fernández termina en junio de este año, por lo que no sería descabellado pensar que el Xeneize quiere asegurarse un nombre para el próximo mercado.