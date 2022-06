Durante la presentación de los nuevos uniformes de Cruz Azul que tuvo lugar este martes, el presidente Víctor Velázquez anunció a su vez que esta misma semana se estarían cerrando tres fichajes para el equipo. Tal declaración, que ilusiona a los fanáticos, hizo ruido al periodista Andre Marín, que recordó que también deberían reservar algo de dinero para pagar lo que se le debe al cesado entrenador Juan Reynoso.

"¿Por qué Cruz Azul no le quiere pagar el finiquito a Juan Reynoso? El hombre que después de 23 años les dio un título de Liga. Cruz Azul está en todo su derecho de no seguir con Reynoso. Lo que no se vale es que si tenía contrato vigente no se lo quieran liquidar", expresó en La Autopsia, videocolumna que realiza para Mediotiempo.

Pero además, el periodista resaltó que esta situación podría traerle problemas directos a quien asumió como nuevo entrenador del equipo. "Si Cruz Azul no finiquita el contrato con Juan Reynoso o le paga lo que le tiene que pagar, no podrá registrar a Diego Aguirre como su nuevo director técnico", dijo.

Y repasó: "Juan Reynoso tenía seis meses más de contrato y le ofrecen 15 días de liquidación. Es una falta de respeto. No se vale.Juan es un símbolo de Cruz Azul, campeón como jugador y como entrenador. Lo están tratando como un perro cualquiera. No se lo merece. Cruz Azul le tiene que pagar, no pueden ser tan desagradecidos".

¿Puede Diego Costa fichar con Cruz Azul?

En las últimas horas, medios de Brasil y España destaparon la noticia de que Diego Costa, destacado delantero de último paso por Atlético Mineiro, se encuentra buscando club y podría desembarcar en la Liga MX para jugar en La Máquina Cementera. "El jugador está en una disyuntiva compleja porque con esos 33 años, de no encontrar equipo este verano, podría no regresar ya más al fútbol en activo. El caso es que, según se señala desde Brasil, el internacional español podría tener acomodo en la Liga MX. Señala el citado medio que puede ser el fichaje bomba de Cruz Azul", publicó el diario catalán Mundo Deportivo.