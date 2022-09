A sus 55 años de edad, Raúl el Potro Gutiérrez está viviendo su primera oportunidad como director técnico de un club de la Liga MX como entrenador interino del Cruz Azul luego de que fallara el plan original que estaba encomendado al director técnico uruguayo Diego Aguirre quien fue cesado tras la histórica derrota de 7-0 ante el América.

La carrera de Raúl el Potro Gutiérrez como director técnico comenzó en 2006 en la extinta Primera A como responsable de los Tigres Mochis. Tuvieron que pasar 16 años para recibir su primera oportunidad en primera división: "Llegó cuando tenía que llegar, creo que cada entrenador tiene sus rutas y ésta es la que a mí me tocó.

En entrevista para Milenio, Raúl el Potro Gutiérrez señaló que pese al complicado inicio en la banca del Cruz Azul ha gestionado bien los recursos humanos disponibles: "Creo que hemos reacomodado el material que tenemos y no nos hemos quejado, no hablamos de nada en absoluto de que no se hizo esto o se hizo aquello, te traen para que reajustes cosas y hagas funcionar un equipo".

Para Raúl el Potro Gutiérrez, su principal objetivo con Cruz Azul es "ponerlo a la altura de su historia", pero antes es urgen meterlo al repechaje del torneo Apertura 2022: "el objetivo a corto plazo son los partidos de estos días, primero contra León y después ante Pumas, luego es buscar clasificarnos a la liguilla; a largo plazo es la oportunidad de tener una continuidad en el club".

El Potro Gutiérrez confía en su experiencia

Si bien su inicio ha sido complicado y ha recibido críticas de diversos sectores de la prensa y la afición, Raúl el Potro Gutiérrez les respondió que tiene las aptitudes necesarias para triunfar en Cruz Azul: "Claro que nos consideramos a la altura de esta institución, somos tipos con más de 15 años dirigiendo y en latitudes que muy pocos entrenadores han tenido".