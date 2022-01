Si bien el Torneo Nacional de Chile aún no ha comenzado, Colo Colo atraviesa un momento que alarma a varios de sus aficionados. El ataque cacique exhibió un alto nivel durante 2021, motivo por el cual sus delanteros han sido puestos bajo la mira de varios clubes, entre ellos el América, que hace poco intentó quedarse con Pablo Solari.

La movida no le salió muy bien a las Águilas, ya que en Macul no soltarán al argentino como mínimo hasta que finalice la participación en la Copa Libertadores. Pero ahora, otro equipo de la Liga MX se ha mostrado interesado en la ofensiva del conjunto albo, aunque ya no se trata del “Pibe”, sino de su compañero Iván Morales.

El chileno de 22 años ha ingresado en la vista de Cruz Azul, que hace rato busca un centrodelantero para darle opciones a Juan Reynoso. De hecho, la primera oferta ya habría arribado en el país sudamericano y, según Récord, la cifra estaría cerca de los 350 mil dólares.

Dicho número no sería suficiente para los chilenos, ya que el valor del jugador de acuerdo a Transfermarkt se eleva a los 750 mil euros, por lo que habrá que mejorar la oferta. Hay que destacar que el contrato del atacante vence en junio, por lo que a los Albos les conviene venderlo antes de dejarlo irse libre a mitad de año.

Ahora bien, Cruz Azul podría encontrarse con una traba en el jugador, quien tiene intenciones de migrar a Europa. No hay que olvidar que Morales es internacional con la Selección Chilena desde 2019 e incluso ha sido convocado para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en las que La Roja enfrentará a Argentina y Bolivia.