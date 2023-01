Los días recientes han sido complicados para Julio César Cata Domínguez luego de que el pasado fin de semana publicara en redes sociales, específicamente en Instagram, unas fotografías de una fiesta que le organizó a su hijo en la que se ve a varios niños con temática alusiva al narcotráfico. Al respecto, el jugador mandó un mensaje de explicación y disculpa a la opinión pública.

El sábado, ante la efervescensia y las críticas que le lanzaron en redes sociales, Julio César Cata Domínguez publicó una carta de disculpas en su perfil de Instagram. Se esperaba que la Liga MX y Cruz Azul emitieran un pronunciamiento sobre la publicación, pero esto no sucedió de inmediato.

Al día siguiente de la publicación de Julio César Cata Domínguez, periodistas deportivos lo cuestionaron seriamente y el Cruz Azul lo sacó de la convocatoria para el partido contra Tijuana. Este martes, el defensa de la Máquina mandó en video una explicación, una disculpa y su postura ante los polémicos hechos y se justificó diciendo que la fiesta no tenía tema alusivo al narcotráfico sino a un videojuego que podría ser Call of Duty.

"En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó, con justa razón, indignación en la sociedad mexicana, la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de Lasertack. Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Futbol por estos desafortunados hechos", dijo Julio César el Cata Domínguez horas después de que la Liga MX y Cruz Azul lanzaran una postura conjunta.

Cata Domínguez deslinda a la Liga MX y Cruz Azul

"Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión. Por lo tanto, quiero deslindar a la Liga MX y al Club de Futbol Cruz Azul de lo sucedido en aquella reunión. Como lo expresé anteriormente reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club, y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha", concluyó Julio César el Cata Domínguez quien ha venido entrenando con normalidad con el equipo celeste a pesar de las versiones que circularon sobre su desvinculación.